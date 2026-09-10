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    10 сентября 2026, 15:50 • Новости дня

    Ушаков анонсировал участие Путина в заседании БРИКС+ в Индии

    Ушаков: Путин 13 сентября примет участие в заседании формата БРИКС+ в Нью-Дели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 13 сентября примет участие в заседании формата БРИКС+ в Нью-Дели, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о планах президента присоединиться к расширенной встрече БРИКС, передает РИА «Новости». Саммит объединения пройдет в столице Индии 12 и 13 сентября.

    «13 сентября запланирована тоже обычная для сотрудничества в рамках БРИКС расширенная сессия. Формат – так называемый Outreach BRICS+», – отметил Ушаков.

    Главной темой расширенного заседания станет формирование будущего для инклюзивного глобального роста. В обсуждении примут участие государства-члены, страны-партнеры БРИКС, делегации приглашенных стран, а также руководители международных организаций. На сессии представят традиционные доклады Делового совета БРИКС, Женского делового альянса и Нового банка развития.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС.

    Глава государства перенес совещание с правительством из-за подготовки к этому мероприятию.

    МИД Китая сообщил о планах председателя КНР Си Цзиньпина посетить Нью-Дели для участия в саммите.

    9 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме

    Путин: «Газели» и «КамАЗы» пользуются спросом во Вьетнаме

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме
    @ Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Вьетнама То Ламом в Кремле подчеркнул растущую популярность отечественных грузовых автомобилей и микроавтобусов среди вьетнамских потребителей.

    Во время встречи с То Ламом глава государства указал на успешное развитие двусторонней промышленной кооперации, и отметил, что российская техника уверенно занимает новые ниши в азиатской республике, передает РИА «Новости».

    «В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки «Газель», – заявил Путин.

    Он также добавил, что отечественный автогигант «КамАЗ» также активно расширяет свое присутствие на местном рынке. По всей стране уже развернута широкая сеть фирменных дилерских и сервисных центров, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств по итогам переговоров приняли совместное заявление о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства.

    Президент России констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

    Кроме того, Москва и Ханой для защиты двусторонней торговли договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.

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    9 сентября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с То Ламом

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на государственном обеде в честь главы Вьетнама То Лама процитировал Хо Ши Мина и предложил тост за укрепление дружбы России и Вьетнама.

    Российский лидер выступил с речью во время приема иностранного коллеги, передает РИА «Новости». В своем выступлении глава государства обратился к творчеству к творчеству вьетнамского политического деятеля, верховного главнокомандующего вооруженными силами Вьетнама и первого президента этой страны Хо Ши Мина.

    «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца», – процитировал Путин стихотворение Хо Ши Мина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства.

    По итогам переговоров стороны подписали 17 совместных документов.

    Также президент России анонсировал скорую отмену визовых требований для граждан Вьетнама.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама То Лам позвал Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Вьетнама То Лам официально пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Форум пройдет осенью будущего года, передает РИА «Новости». «Позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС в ноябре 2027 года», – сказал То Лам.

    Соответствующее заявление политик сделал по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с вьетнамским лидером То Ламом. По итогам встречи главы государств договорились об укреплении двустороннего стратегического партнерства.

    Ранее президент Вьетнама уже направлял российскому лидеру приглашение посетить страну с официальным визитом.

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    10 сентября 2026, 09:39 • Новости дня
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев

    Кикоть: Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранцев с разными целями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранных граждан, прибывающих в страну с различными целями, включая работу, учебу и туризм, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «По году в нашу страну приезжает порядка 9 млн человек иностранных граждан с разными целями», – сообщил Кикоть. Он уточнил, что единовременно на территории страны находятся от 6 до 6,5 млн иностранцев, передает ТАСС.

    По словам руководителя ведомства, из этого числа около 3 млн человек прибывают ради трудовой миграции. Еще 1,7 млн составляют члены их семей. Оставшийся миллион приезжих приходится на туристов, студентов и лиц, совершающих частные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    В апреле прошлого года глава государства поручил создать новую службу по вопросам миграции в МВД.

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    9 сентября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин сообщил о планах создать ядерный центр во Вьетнаме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал строительство нового высокотехнологичного центра ядерной науки на вьетнамской территории.

    Глава российского государства рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества после завершения переговоров с вьетнамским лидером То Ламом, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в марте Москва и Ханой заключили межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции по российскому проекту.

    «В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры», – заявил Путин.

    Напомним, Вьетнам стал партнером по созданию российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах в Ульяновской области.

    Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил о планах ввести в эксплуатацию два энергоблока АЭС «Ниньтхуан-1» в период с 2030 по 2035 год.

    В марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.

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    9 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Техас поделился впечатлениями от недавнего диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп высоко оценил прошедшие переговоры с Путиным, передает РИА «Новости». Политик дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями между лидерами двух стран.

    «У нас состоялся отличный разговор», – подчеркнул Трамп во время короткой беседы с журналистами. Сразу после этого заявления президент Соединенных Штатов отправился с визитом в Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин одобрил посредническую работу Вашингтона для разрешения украинского кризиса.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    Политолог Станислав Ткаченко допустил обсуждение лидерами двух стран снижения вовлеченности США в военное противостояние.

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    9 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах

    Путин: Россия и Вьетнам переходят на нацвалюту в торговле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах для защиты двусторонней торговли.

    Путин сообщил о постепенном переходе Москвы и Ханоя на национальные валюты в торговых отношениях. По словам российского лидера, страны также работают над созданием надежных каналов кредитно-банковского сотрудничества, пишет РИА «Новости».

    «Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики.

    В свою очередь, Владимир Путин на переговорах в Москве сообщил о двукратном ускорении темпов роста взаимного товарооборота.

    До этого пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

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    9 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    Государственный визит президента Вьетнама То Лама в Россию завершен

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный визит президента Вьетнама То Лама в Россию завершен, проводить его и супругу Нго Фыонг Ли к машине вышел российский лидер Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Государственный визит генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, Президента Вьетнама То Лама в Россию завершён», – сказано в Max-канале Кремля в подписи к видео.

    В коротком ролике Путин вручает букет супруге главы Вьетнама Нго Фыонг Ли и прощается с господином То Ламом – лидеры двух стран жмут друг другу руки и обнимаются.

    Путин проводил вьетнамских гостей до машины и попрощался.

    «Спасибо большое за ваш визит. Хорошей поездки», – приводит РИА «Новости» слова Путина перед отъездом гостей.

    Напомним, официальная церемония встречи лидеров России и Вьетнама  состоялась в Большом Кремлевском дворце в среду, 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики. Путин и глава Вьетнама договорились об укреплении стратегического партнерства, а также о переходе на России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах.

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    9 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Трамп после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине

    Трамп после беседы с Путиным заявил о его настрое на сделку

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялась «прекрасная беседа» с российским лидером Владимиром Путиным после того, как американские посланники попытались запустить новый раунд переговоров по разрешению украинского конфликта.

    «Он [президент России Владимир Путин] хочет заключить сделку. И если Зеленский тоже хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо», – приводит Bloomberg слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о перспективах трехстороннего саммита с участием лидеров конфликтующих сторон, Трамп сказал, что «это может произойти», и заявил, что обе стороны «устали воевать».

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор, а помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл его подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине.

    Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.

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    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


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    9 сентября 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин рассказал о планах введения безвизового режима для граждан Вьетнама

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после переговоров с вьетнамским лидером То Ламом сообщил о планах Москвы в скором времени отменить визовые требования для граждан Вьетнама.

    Российские власти работают над отменой визовых требований для граждан Вьетнама в ближайшей перспективе, заявил Путин, передает ТАСС. «Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей», – отметил президент.

    Заявление прозвучало после встречи с главой Вьетнама То Ламом. Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений и укрепление сотрудничества.

    Напомним, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

    Президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики своей страны.

    Путин констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

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    9 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Россия и Вьетнам подписали 17 соглашений

    Россия и Вьетнам подписали 17 документов во время визита То Лама в Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам провели успешные переговоры в Кремле, закрепив результаты встречи подписанием объемного пакета двусторонних соглашений.

    По итогам государственного визита вьетнамского лидера в Россию стороны заключили 17 совместных документов, сообщает РИА «Новости». Среди ключевых соглашений выделяется меморандум между российским Минэкономразвития и Минфином Вьетнама. Документ направлен на укрепление инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Также профильные министерства договорились о совместной цифровизации органов юстиции.

    Кроме того, в частности, Морская коллегия и Минтранс договорились с Министерством строительства Вьетнама о подготовке кадров и профессиональном образовании. А Федеральное агентство по делам национальностей подписало меморандум с профильным вьетнамским ведомством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства.

    Президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики своей страны.

    Путин сообщил, что российские власти планируют в скором времени отменить визовые требования для вьетнамских граждан.

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    9 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин и То Лам открыли в Ханое лабораторию по изучению инфекционных болезней

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам по видеосвязи приняли участие в открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных заболеваний. Новый объект создан на базе Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое.

    Российский лидер назвал запуск лаборатории примером развивающегося взаимодействия Москвы и Ханоя в научной и технологической сферах, передает Кремль

    «Запуск столь высокотехнологичного совместного проекта – это еще один наглядный пример взаимовыгодного и многопланового сотрудничества России и Вьетнама и очевидное свидетельство успешного развития стратегического партнёрства двух наших стран», – заявил Путин.

    Новая лаборатория будет заниматься изучением и профилактикой инфекционных болезней. Проект продолжает многолетнее научное сотрудничество специалистов России и Вьетнама в этой сфере.

    Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр работает с 1988 года. Он является филиалом Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал открытие совместной лаборатории по изучению инфекций.

    Перед этим Владимир Путин принял вьетнамского лидера на официальной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

    Меморандум о сотрудничестве между лабораториями в борьбе с инфекциями страны подписали в 2024 году.

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    9 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин и глава Вьетнама договорились об укреплении стратегического партнерства

    Кремль: Путин и То Лам договорились об укреплении стратегического партнерства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в рамках государственного визита вьетнамского лидера, сообщил Кремль.

    По итогам переговоров лидеры двух государств приняли совместное заявление, направленное на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, говорится в сообщении Кремля в Max.

    В ходе переговоров стороны также провели обмен подписанными документами. Ведущий церемонии отметил важность достигнутых договоренностей для укрепления двусторонних связей.

    «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Вьетнама, президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе», – прозвучало во время официального мероприятия.

    Напомним, официальная церемония встречи лидеров двух стран состоялась в Большом Кремлевском дворце.

    Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией главным приоритетом внешней политики своей страны.

    Путин констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

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    9 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин высоко оценил переговоры с лидером Вьетнама

    Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с То Ламом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в узком составе переговоры с вьетнамским лидером То Ламом в Москве.

    «Хочу сообщить, что с товарищем То Ламом начали уже работу, переговоры», – заявил глава государства. Он добавил, что состоялись весьма продуктивные беседы в узком составе, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, стороны успели затронуть ключевые вопросы. В ходе встречи обсуждалась как двусторонняя повестка, так и международная проблематика.

    Напомним, президенты России и Вьетнама встретились на официальной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

    Лидеры двух стран подпишут двусторонние соглашения по итогам государственного визита.

    Главы государств откроют совместную лабораторию по изучению инфекций.

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