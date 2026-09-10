Экс-топ-менеджер «Роснано» Кушнарев получил девять лет колонии за растрату

Tекст: Дарья Григоренко

Московский суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру госкорпорации Кушнареву, признав его виновным в крупной растрате, передает РИА «Новости». Следствие установило, что с апреля 2013 по март 2021 года управленец совместно с сообщниками похитил средства, выделенные на развитие нанотехнологий.

Похищенные деньги предназначались для создания производства магниторезистивной оперативной памяти в России. При этом Кушнарев и другие фигуранты дела не собирались реализовывать инвестиционный проект, достоверно зная о его фиктивности.

«Суд признал Кушнарева виновным в инкриминированном преступлении. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 76 млн рублей», – сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме тюремного срока и крупного штрафа, осужденному на два с половиной года запретили занимать руководящие должности в коммерческих структурах. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск «Роснано» о возмещении ущерба на сумму 7,5 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Генпрокуратура направила в суд дело Андрея Кушнарева о растрате средств.

Месяцем позже госкорпорация подала иск к бывшему руководству из-за провала проекта по созданию магниторезистивной памяти.

В мае бывший глава компании Анатолий Чубайс публично раскритиковал уголовное преследование своих коллег.