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    ФСБ спасла британского посла от украинского террора
    Китай резко увеличил закупки российской нефти
    Россия договорилась о поставке Индии 105 самолетов Ил-114-300
    МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    Медведев опроверг слухи о новой волне мобилизации в России
    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги
    ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах
    10 сентября 2026, 15:40 • Новости дня

    Путин обратил внимание на нехватку врачей в Псковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым отметил проблему нехватки медицинских кадров в регионе.

    Путин провел встречу с руководителем Псковской области, сообщается на сайте Кремля. Ведерников доложил о социально-экономическом развитии области и рассказал об успехах в сфере здравоохранения. «Врачей не хватает», – обратил внимание Путин.

    Губернатор согласился с замечанием главы государства. Он подчеркнул, что властям удалось снизить дефицит медицинских работников с 52% до 36%, поэтому проблема стоит уже не так остро. Руководитель области добавил, что правительство понимает поставленную задачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о позитивных результатах решения кадровых проблем в медицине.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также доложил главе государства о серьезной нехватке врачей первой категории. До этого президент России указал на недостаток медицинских специалистов в Ростовской области.

    9 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины впервые атаковали арктическую территорию Уральского федерального округа, вызвав пожар на объекте топливно-энергетического комплекса после падения обломков беспилотника, сообщил полпред президента России в УрФО Артем Жога.

    В результате инцидента на территории Ямало-Ненецкого автономного округа загорелся объект топливно-энергетического комплекса, сообщил Жога в своем канале в Max. «Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа», – написал он.

    Жога уточнил, что возгорание началось после падения обломков сбитого дрона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, так как весь персонал предприятия успели эвакуировать заранее.

    Полпред добавил, что противник стремится нанести урон экономике и посеять панику среди населения. Он призвал граждан сохранять спокойствие и сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 112.

    Напомним, в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа объявило режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

    В конце лета обломки вражеских дронов упали на жилые здания в Екатеринбурге.

    Весной полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о досягаемости уральских регионов для украинских ударов.

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    10 сентября 2026, 06:48 • Новости дня
    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»

    В Москве задержан художник-постановщик «Ликвидации» Кондратов

    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»
    @ Vladimir Zhabrikov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы заключил под стражу художника-постановщика Александра Кондратова по обвинению в государственной измене после серии административных арестов.

    Суд избрал для Александра Кондратова мерой пресечения содержание в СИЗО, законность решения подтвердил Мосгорсуд, передает ТАСС.

    В судебных материалах уточняется статус фигуранта: «Кондратов А. С., ст. 275 УК РФ (госизмена). Рассмотрение завершено».

    В мае 52-летнего Кондратова задержали по статье о мелком хулиганстве. Он полностью признал вину, раскаялся и получил 15 суток ареста.

    После этого его еще несколько раз привлекали к административной ответственности вплоть до возбуждения уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянина со шведским паспортом осудили за госизмену.
    житель Курска получил 16 лет колонии за шпионаж и госизмену. Суд отправил в колонию краснодарского инженера за госизмену.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал местным жителям отказаться от арабского стиля в одежде и привести длину бород в соответствие с религиозными нормами.

    Руководитель региона выступил с соответствующим заявлением на совещании с представителями силового блока, передает РИА «Новости». Он выразил недовольство тем, что многие местные жители носят слишком длинные бороды, но при этом игнорируют пятничные молитвы и регулярное посещение мечетей.

    «Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией», – подчеркнул чеченский лидер в видеоролике, размещенном в его Telegram-канале.

    Кадыров также обратил внимание на женскую моду. Он посоветовал местным жительницам одеваться по правилам ислама и не перенимать чуждые традиции, напомнив, что паранджу в регионе исторически не носили. Кроме того, длинные бороды и подвернутые брюки у мужчин стали непонятным трендом, негативно влияющим на молодежь, считает глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Чечни призвали местных жительниц носить традиционные платки.

    Ранее Рамзан Кадыров уже выступал против закрывающей лицо паранджи. А бывший глава Дагестана Сергей Меликов также называл никаб несвойственной для народов Кавказа одеждой.

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    9 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Болилая: «Единая Россия» выступает за расширение доступности лекарств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член экспертного совета «Единой России» Людмила Болилая заявила о необходимости гарантировать пациентам с редкими заболеваниями бесперебойный доступ к жизненно важным медикаментам.

    Особое внимание следует уделять обеспечению терапии для людей с тяжелыми диагнозами, подчеркивается в сообщении на сайте «Единой России». Риски прерывания лечения из-за бюрократических проволочек должны быть сведены к нулю.

    «Для тех, кто уже проходит курс, порядок получения медикаментов в такой ситуации должен быть понятным и гарантированным. Принцип здесь очевиден: административные процедуры не могут становиться препятствием для лечения», – акцентировала Болилая.

    Она также добавила, что исключение препарата из государственного реестра недопустимо при отсутствии доступных аналогов. Подобные решения могут поставить под угрозу здоровье людей, которые напрямую зависят от конкретной терапии.

    Напомним, Минздрав России предложил новый порядок ввоза незарегистрированных препаратов по жизненным показаниям.

    Специальная комиссия ведомства рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых лекарств пятью новыми медикаментами.

    Партия «Единая Россия» выступила за упрощение процедур ввоза препаратов для лечения редких заболеваний.

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    9 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Новая версия голосового помощника Siri AI с искусственным интеллектом от Apple останется без поддержки русского языка.

    В сентябре Apple планирует запустить Siri AI в бета-версии на английском, а уже в октябре добавить еще пять языков, сообщает Engadget. В следующую волну локализации войдут французский, японский, корейский, португальский и испанский языки. Таким образом, уже вскоре после запуска новая Siri сможет работать на шести языках, однако русского среди них нет. Инновационный искусственный интеллект станет доступен 14 сентября после выхода версий iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate.

    Новый помощник стал одной из ключевых частей обновленной системы Apple Intelligence. Siri получила более глубокую интеграцию с приложениями и сможет выполнять действия внутри них по голосовой команде. Пользователю, например, не придется самостоятельно открывать нужную программу и последовательно нажимать элементы интерфейса.

    Apple также расширяет возможности персонализации помощника. Пользователи смогут настраивать особенности голоса Siri, включая интонацию и скорость речи.

    Для сложных запросов голосовой ассистент будет использовать облачные вычислительные модели компании. Подписчики сервиса iCloud+ получат расширенные лимиты на ежедневное использование нейросетевых функций.

    При этом список языков самой Apple Intelligence значительно шире, чем первоначальный набор Siri AI. Система поддерживает английский, датский, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский, турецкий, упрощенный и традиционный китайский, японский, корейский и вьетнамский языки. Русского языка нет и в этом перечне.

    Опробовать новые возможности смогут только владельцы современных смартфонов. Поддержка Siri AI начинается с моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На новейших устройствах линейки 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air мощные встроенные процессоры обеспечат более точное распознавание речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый генеральный директор Apple Джон Тернус сделал масштабное внедрение искусственного интеллекта главным приоритетом компании. Ранее американская корпорация запланировала превращение голосового помощника Siri в полноценного чат-бота. Для реализации новых функций разработчик заключил многолетнее соглашение об использовании нейросети Gemini от Google.


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    9 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    В ЕС признали провал плана по отказу от энергоресурсов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многомиллиардная инициатива Евросоюза REPowerEU, направленная на снижение зависимости от российских энергоресурсов, не принесла ожидаемых результатов, говорится в докладе независимого внешнего аудитора ЕС – Европейской счетной палаты.

    Проект стартовал четыре года назад, однако темпы энергетического перехода оказались недостаточными, передает РИА «Новости». «Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро», – заявил член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. Из доступных 300 млрд евро страны блока использовали менее 20% на профильные проекты.

    Особенно слабые показатели зафиксированы в секторе возобновляемых источников энергии. Созданные мощности ветровой и солнечной генерации аудиторы сочли незначительными на фоне цели добавить 103 ГВт к 2030 году. Дефицит инвестиций делает европейский рынок уязвимым к новым потрясениям.

    Публикация доклада совпала с очередным ростом цен на газ и проблемами с заполнением подземных хранилищ перед зимним сезоном. При этом доля российского газа в европейском импорте уже сократилась с 45% до 12%. Евросоюз планирует запретить поставки СПГ из России с 1 января 2027 года и полностью отказаться от трубопроводного газа к концу того же года.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ от российского газа.

    Европейская комиссия продолжила добиваться тотального запрета на поставки топлива из России вопреки дефициту.

    В июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    10 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Минтранс предложил Вьетнаму арендовать самолеты по «мокрому» лизингу

    Москва предложила Вьетнаму аренду самолетов по «мокрому» лизингу

    Минтранс предложил Вьетнаму арендовать самолеты по «мокрому» лизингу
    @ IMAGO/Jan Huebner/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские власти предложили Вьетнаму арендовать самолеты местных авиакомпаний вместе с экипажем, инициатива находится на стадии рассмотрения, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

    Министерство транспорта Российской Федерации направило вьетнамским партнерам инициативы о предоставлении самолетов в так называемый мокрый лизинг (аренда транспортного средства с полным обслуживанием и экипажем – прим. ВЗГЛЯД), – передает РИА «Новости».

    «Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваются», – сообщил руководитель ведомства Андрей Никитин.

    В 2025 году бывший министр транспорта Роман Старовойт отмечал, что Минтранс готовит нормативную базу для сделок по аренде самолетов с экипажем у иностранных перевозчиков.

    В среду президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле в рамках государственного визита вьетнамского лидера, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Путин рассказал о планах введения безвизового режима для граждан Вьетнама, а также отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

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    10 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. На этом фоне легко представить, к каким масштабным последствиям могла привести провокация Киева против британского посла в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он не исключил, что верхушка Британии знала о планах Украины.

    «Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

    В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

    По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

    На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

    «Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

    «Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

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    9 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Высокопоставленный командир ВСУ уничтожен ударом по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер элитных беспилотных войск Вооруженных сил Украины Вадим Герасика ликвидирован во время удара по мосту в Краматорске.

    «В Краматорске в результате удара по мосту через Казенный Донец ликвидирован начальник штаба – заместитель командира 39-го отдельного батальона беспилотных систем майор Герасика», – рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

    Машина офицера в момент удара двигалась по мосту. Точный удар не только перерезал украинскую логистику, но и уничтожил высокопоставленного командира войск беспилотных систем.

    Напомним, 7 сентября российская авиация атаковала мост в Краматорске полуторатонными фугасными бомбами.

    Месяцем ранее военнослужащие группировки войск «Южная» сожгли пункты управления украинскими беспилотниками на краматорско-дружковском направлении.

    В июле российские военные ликвидировали командира батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ.

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    9 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме

    Путин: «Газели» и «КамАЗы» пользуются спросом во Вьетнаме

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме
    @ Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Вьетнама То Ламом в Кремле подчеркнул растущую популярность отечественных грузовых автомобилей и микроавтобусов среди вьетнамских потребителей.

    Во время встречи с То Ламом глава государства указал на успешное развитие двусторонней промышленной кооперации, и отметил, что российская техника уверенно занимает новые ниши в азиатской республике, передает РИА «Новости».

    «В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки «Газель», – заявил Путин.

    Он также добавил, что отечественный автогигант «КамАЗ» также активно расширяет свое присутствие на местном рынке. По всей стране уже развернута широкая сеть фирменных дилерских и сервисных центров, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств по итогам переговоров приняли совместное заявление о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства.

    Президент России констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

    Кроме того, Москва и Ханой для защиты двусторонней торговли договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.

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    9 сентября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с То Ламом

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на государственном обеде в честь главы Вьетнама То Лама процитировал Хо Ши Мина и предложил тост за укрепление дружбы России и Вьетнама.

    Российский лидер выступил с речью во время приема иностранного коллеги, передает РИА «Новости». В своем выступлении глава государства обратился к творчеству к творчеству вьетнамского политического деятеля, верховного главнокомандующего вооруженными силами Вьетнама и первого президента этой страны Хо Ши Мина.

    «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца», – процитировал Путин стихотворение Хо Ши Мина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства.

    По итогам переговоров стороны подписали 17 совместных документов.

    Также президент России анонсировал скорую отмену визовых требований для граждан Вьетнама.

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    9 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама То Лам позвал Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Вьетнама То Лам официально пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Форум пройдет осенью будущего года, передает РИА «Новости». «Позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС в ноябре 2027 года», – сказал То Лам.

    Соответствующее заявление политик сделал по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с вьетнамским лидером То Ламом. По итогам встречи главы государств договорились об укреплении двустороннего стратегического партнерства.

    Ранее президент Вьетнама уже направлял российскому лидеру приглашение посетить страну с официальным визитом.

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    10 сентября 2026, 09:39 • Новости дня
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев

    Кикоть: Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранцев с разными целями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранных граждан, прибывающих в страну с различными целями, включая работу, учебу и туризм, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «По году в нашу страну приезжает порядка 9 млн человек иностранных граждан с разными целями», – сообщил Кикоть. Он уточнил, что единовременно на территории страны находятся от 6 до 6,5 млн иностранцев, передает ТАСС.

    По словам руководителя ведомства, из этого числа около 3 млн человек прибывают ради трудовой миграции. Еще 1,7 млн составляют члены их семей. Оставшийся миллион приезжих приходится на туристов, студентов и лиц, совершающих частные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    В апреле прошлого года глава государства поручил создать новую службу по вопросам миграции в МВД.

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    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

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    9 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили склад хранения БПЛА ВСУ на территории «Конвейрмаш»

    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по военным объектам противника, уничтожив хранилища дронов на заводе «Конвейрмаш» и крупные логистические узлы, сообщило Минобороны.

    Российская армия провела успешную атаку на военную инфраструктуру ВСУ с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. В числе пораженных объектов – склад хранения БПЛА на территории «Конвейрмаш».

    Помимо этого, удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве. Эти объекты активно использовались для хранения и распределения грузов украинской армии. Также атаке подвергся морской порт города.

    На территории грузового терминала «Ника терра» уничтожены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Дополнительно военные вывели из строя судно типа «буксир». Оно занималось сопровождением морских кораблей в порт Одессы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер назвала Николаев одним из главных транспортных центров обеспечения украинской армии.

    Министерство обороны отчиталось об уничтожении хранилищ с военным имуществом на территории николаевского грузового терминала «Ника терра».

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили в этом регионе крупный логистический объект с военно-техническим оборудованием.

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