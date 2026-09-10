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    ФСБ спасла британского посла от украинского террора
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    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги
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    10 сентября 2026, 15:25 • Новости дня

    Названа причина схода смертельной лавины в горах КБР

    Откол подтаявшего ледника спровоцировал смертельную лавину в горах КБР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Причиной трагедии в горах Кабардино-Балкарии, унесшей жизни 14 альпинистов, стало обрушение части подтаявшего ледника Мижирги из-за регионального потепления, сообщила заведующая лабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института, доктор географических наук Наталия Кондратьева.

    Сход мощной лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии произошел из-за откола части подтаявшего ледника, передает РИА «Новости». По словам Кондратьевой, трагедия унесла жизни не менее 14 человек.

    «Там был нависающий кусок ледника Мижирги, который за несколько десятков лет накопил большой объем льда. А так как сейчас идет региональное потепление – температуры воздуха увеличиваются в летний период, а зимой увеличиваются осадки, к тому же лето у нас еще, можно сказать, не закончилось – лед подтаял, откололся под действием силы тяжести и вызвал достаточно мощную лавину, что привело к гибели людей», – пояснила доктор географических наук.

    Подобное природное явление на леднике Мижирги уже фиксировалось около 50 лет назад. Ученый подчеркнула, что повторного откола в ближайшие годы не предвидится, так как процесс накопления новой ледовой массы займет еще около четырех или пяти десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября мощная снежная лавина обрушилась на группу альпинистов в Безенгийском ущелье.

    Накануне спасатели нашли тело 14 погибшего участника восхождения.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

    9 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины впервые атаковали арктическую территорию Уральского федерального округа, вызвав пожар на объекте топливно-энергетического комплекса после падения обломков беспилотника, сообщил полпред президента России в УрФО Артем Жога.

    В результате инцидента на территории Ямало-Ненецкого автономного округа загорелся объект топливно-энергетического комплекса, сообщил Жога в своем канале в Max. «Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа», – написал он.

    Жога уточнил, что возгорание началось после падения обломков сбитого дрона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, так как весь персонал предприятия успели эвакуировать заранее.

    Полпред добавил, что противник стремится нанести урон экономике и посеять панику среди населения. Он призвал граждан сохранять спокойствие и сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 112.

    Напомним, в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа объявило режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

    В конце лета обломки вражеских дронов упали на жилые здания в Екатеринбурге.

    Весной полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о досягаемости уральских регионов для украинских ударов.

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    10 сентября 2026, 06:48 • Новости дня
    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»

    В Москве задержан художник-постановщик «Ликвидации» Кондратов

    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»
    @ Vladimir Zhabrikov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы заключил под стражу художника-постановщика Александра Кондратова по обвинению в государственной измене после серии административных арестов.

    Суд избрал для Александра Кондратова мерой пресечения содержание в СИЗО, законность решения подтвердил Мосгорсуд, передает ТАСС.

    В судебных материалах уточняется статус фигуранта: «Кондратов А. С., ст. 275 УК РФ (госизмена). Рассмотрение завершено».

    В мае 52-летнего Кондратова задержали по статье о мелком хулиганстве. Он полностью признал вину, раскаялся и получил 15 суток ареста.

    После этого его еще несколько раз привлекали к административной ответственности вплоть до возбуждения уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянина со шведским паспортом осудили за госизмену.
    житель Курска получил 16 лет колонии за шпионаж и госизмену. Суд отправил в колонию краснодарского инженера за госизмену.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал местным жителям отказаться от арабского стиля в одежде и привести длину бород в соответствие с религиозными нормами.

    Руководитель региона выступил с соответствующим заявлением на совещании с представителями силового блока, передает РИА «Новости». Он выразил недовольство тем, что многие местные жители носят слишком длинные бороды, но при этом игнорируют пятничные молитвы и регулярное посещение мечетей.

    «Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией», – подчеркнул чеченский лидер в видеоролике, размещенном в его Telegram-канале.

    Кадыров также обратил внимание на женскую моду. Он посоветовал местным жительницам одеваться по правилам ислама и не перенимать чуждые традиции, напомнив, что паранджу в регионе исторически не носили. Кроме того, длинные бороды и подвернутые брюки у мужчин стали непонятным трендом, негативно влияющим на молодежь, считает глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Чечни призвали местных жительниц носить традиционные платки.

    Ранее Рамзан Кадыров уже выступал против закрывающей лицо паранджи. А бывший глава Дагестана Сергей Меликов также называл никаб несвойственной для народов Кавказа одеждой.

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    9 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Болилая: «Единая Россия» выступает за расширение доступности лекарств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член экспертного совета «Единой России» Людмила Болилая заявила о необходимости гарантировать пациентам с редкими заболеваниями бесперебойный доступ к жизненно важным медикаментам.

    Особое внимание следует уделять обеспечению терапии для людей с тяжелыми диагнозами, подчеркивается в сообщении на сайте «Единой России». Риски прерывания лечения из-за бюрократических проволочек должны быть сведены к нулю.

    «Для тех, кто уже проходит курс, порядок получения медикаментов в такой ситуации должен быть понятным и гарантированным. Принцип здесь очевиден: административные процедуры не могут становиться препятствием для лечения», – акцентировала Болилая.

    Она также добавила, что исключение препарата из государственного реестра недопустимо при отсутствии доступных аналогов. Подобные решения могут поставить под угрозу здоровье людей, которые напрямую зависят от конкретной терапии.

    Напомним, Минздрав России предложил новый порядок ввоза незарегистрированных препаратов по жизненным показаниям.

    Специальная комиссия ведомства рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых лекарств пятью новыми медикаментами.

    Партия «Единая Россия» выступила за упрощение процедур ввоза препаратов для лечения редких заболеваний.

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    9 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Новая версия голосового помощника Siri AI с искусственным интеллектом от Apple останется без поддержки русского языка.

    В сентябре Apple планирует запустить Siri AI в бета-версии на английском, а уже в октябре добавить еще пять языков, сообщает Engadget. В следующую волну локализации войдут французский, японский, корейский, португальский и испанский языки. Таким образом, уже вскоре после запуска новая Siri сможет работать на шести языках, однако русского среди них нет. Инновационный искусственный интеллект станет доступен 14 сентября после выхода версий iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate.

    Новый помощник стал одной из ключевых частей обновленной системы Apple Intelligence. Siri получила более глубокую интеграцию с приложениями и сможет выполнять действия внутри них по голосовой команде. Пользователю, например, не придется самостоятельно открывать нужную программу и последовательно нажимать элементы интерфейса.

    Apple также расширяет возможности персонализации помощника. Пользователи смогут настраивать особенности голоса Siri, включая интонацию и скорость речи.

    Для сложных запросов голосовой ассистент будет использовать облачные вычислительные модели компании. Подписчики сервиса iCloud+ получат расширенные лимиты на ежедневное использование нейросетевых функций.

    При этом список языков самой Apple Intelligence значительно шире, чем первоначальный набор Siri AI. Система поддерживает английский, датский, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский, турецкий, упрощенный и традиционный китайский, японский, корейский и вьетнамский языки. Русского языка нет и в этом перечне.

    Опробовать новые возможности смогут только владельцы современных смартфонов. Поддержка Siri AI начинается с моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На новейших устройствах линейки 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air мощные встроенные процессоры обеспечат более точное распознавание речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый генеральный директор Apple Джон Тернус сделал масштабное внедрение искусственного интеллекта главным приоритетом компании. Ранее американская корпорация запланировала превращение голосового помощника Siri в полноценного чат-бота. Для реализации новых функций разработчик заключил многолетнее соглашение об использовании нейросети Gemini от Google.


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    9 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    В ЕС признали провал плана по отказу от энергоресурсов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многомиллиардная инициатива Евросоюза REPowerEU, направленная на снижение зависимости от российских энергоресурсов, не принесла ожидаемых результатов, говорится в докладе независимого внешнего аудитора ЕС – Европейской счетной палаты.

    Проект стартовал четыре года назад, однако темпы энергетического перехода оказались недостаточными, передает РИА «Новости». «Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро», – заявил член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. Из доступных 300 млрд евро страны блока использовали менее 20% на профильные проекты.

    Особенно слабые показатели зафиксированы в секторе возобновляемых источников энергии. Созданные мощности ветровой и солнечной генерации аудиторы сочли незначительными на фоне цели добавить 103 ГВт к 2030 году. Дефицит инвестиций делает европейский рынок уязвимым к новым потрясениям.

    Публикация доклада совпала с очередным ростом цен на газ и проблемами с заполнением подземных хранилищ перед зимним сезоном. При этом доля российского газа в европейском импорте уже сократилась с 45% до 12%. Евросоюз планирует запретить поставки СПГ из России с 1 января 2027 года и полностью отказаться от трубопроводного газа к концу того же года.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ от российского газа.

    Европейская комиссия продолжила добиваться тотального запрета на поставки топлива из России вопреки дефициту.

    В июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    10 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Минтранс предложил Вьетнаму арендовать самолеты по «мокрому» лизингу

    Москва предложила Вьетнаму аренду самолетов по «мокрому» лизингу

    Минтранс предложил Вьетнаму арендовать самолеты по «мокрому» лизингу
    @ IMAGO/Jan Huebner/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские власти предложили Вьетнаму арендовать самолеты местных авиакомпаний вместе с экипажем, инициатива находится на стадии рассмотрения, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

    Министерство транспорта Российской Федерации направило вьетнамским партнерам инициативы о предоставлении самолетов в так называемый мокрый лизинг (аренда транспортного средства с полным обслуживанием и экипажем – прим. ВЗГЛЯД), – передает РИА «Новости».

    «Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваются», – сообщил руководитель ведомства Андрей Никитин.

    В 2025 году бывший министр транспорта Роман Старовойт отмечал, что Минтранс готовит нормативную базу для сделок по аренде самолетов с экипажем у иностранных перевозчиков.

    В среду президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле в рамках государственного визита вьетнамского лидера, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Путин рассказал о планах введения безвизового режима для граждан Вьетнама, а также отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

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    10 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. На этом фоне легко представить, к каким масштабным последствиям могла привести провокация Киева против британского посла в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он не исключил, что верхушка Британии знала о планах Украины.

    «Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

    В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

    По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

    На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

    «Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

    «Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

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    9 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Высокопоставленный командир ВСУ уничтожен ударом по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер элитных беспилотных войск Вооруженных сил Украины Вадим Герасика ликвидирован во время удара по мосту в Краматорске.

    «В Краматорске в результате удара по мосту через Казенный Донец ликвидирован начальник штаба – заместитель командира 39-го отдельного батальона беспилотных систем майор Герасика», – рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

    Машина офицера в момент удара двигалась по мосту. Точный удар не только перерезал украинскую логистику, но и уничтожил высокопоставленного командира войск беспилотных систем.

    Напомним, 7 сентября российская авиация атаковала мост в Краматорске полуторатонными фугасными бомбами.

    Месяцем ранее военнослужащие группировки войск «Южная» сожгли пункты управления украинскими беспилотниками на краматорско-дружковском направлении.

    В июле российские военные ликвидировали командира батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ.

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    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

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    9 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили склад хранения БПЛА ВСУ на территории «Конвейрмаш»

    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по военным объектам противника, уничтожив хранилища дронов на заводе «Конвейрмаш» и крупные логистические узлы, сообщило Минобороны.

    Российская армия провела успешную атаку на военную инфраструктуру ВСУ с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. В числе пораженных объектов – склад хранения БПЛА на территории «Конвейрмаш».

    Помимо этого, удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве. Эти объекты активно использовались для хранения и распределения грузов украинской армии. Также атаке подвергся морской порт города.

    На территории грузового терминала «Ника терра» уничтожены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Дополнительно военные вывели из строя судно типа «буксир». Оно занималось сопровождением морских кораблей в порт Одессы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер назвала Николаев одним из главных транспортных центров обеспечения украинской армии.

    Министерство обороны отчиталось об уничтожении хранилищ с военным имуществом на территории николаевского грузового терминала «Ника терра».

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили в этом регионе крупный логистический объект с военно-техническим оборудованием.

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    10 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией

    Депутат Госдумы Колесник: Украина пытается втянуть Британию в прямой военный конфликт с Россией

    Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сокращение западного финансирования Киева заставляет Банковую идти на провокации в попытке вовлечь Европу в прямой конфликт с Россией. Жертвами украинских операций могут стать дипломаты самих европейских государств, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ задержала в Москве агента СБУ, собиравшего данные о британском посольстве.

    «Проведение террористических операций, что называется, под чужим флагом – прием не новый. Чаще всего он нужен для того, чтобы спровоцировать конфликт или столкнуть страны между собой. В данном случае речь может идти о попытке вовлечь как можно больше государств в прямое противостояние с Россией», – предположил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник напомнил: ключевые западные «партнеры» Киева начинают задерживать или сокращать финансирование. «Владимир Зеленский попрошайничал даже на похоронах короля Норвегии Харальда V. Поведение Банковой вызывает все больше недовольства в Европе. На этом фоне Украина могла пойти на радикальные меры – попытаться совершить теракт против британского посла в Москве и обвинить в этом Россию», – допустил депутат.

    В итоге по замыслу Киева, Британия оказалась бы втянута в противостояние напрямую, а не только финансированием и поставками оружия, предположил спикер. «Методы и схемы Банковой становятся все более изощренными», – подчеркнул парламентарий.

    «В связи с этим перед российской контрразведкой стоит важнейшая задача – активно выявлять и пресекать подобные операции. Это позволит снизить риски прямого вовлечения стран Запада в конфликт. Впрочем, наши спецслужбы уже сегодня работают на опережение, просчитывая возможные шаги оппонентов», – уверен Колесник.

    «Вторая цель подобных провокаций Киева – как можно дольше продлить конфликт в нынешнем формате. Зеленский лично заинтересован в этом. Деэскалация означала бы проведением выборов и конец его политической карьеры. Кроме того, Украине стало бы труднее получать внешнее финансирование и приписывать себе статус «главного защитника демократии» на восточном фланге НАТО», – детализировал депутат.

    В целом, по его словам, Киев в своем террористическом угаре становится опасен даже для тех партнеров, которые его финансируют. «Запад вырастил монстра», – акцентировал Колесник. Впрочем, уточнил он, британские власти также отличаются цинизмом – они могли осознанно подставить своего посла под украинскую провокацию.

    Как было на самом деле, покажет расследование. И в этом смысле стоит понимать, что между Москвой и Лондоном даже в нынешней ситуации остаются каналы связи для обмена наиболее важной информацией.

    «Если провокация была исключительно украинским проектом, то ее пресечение могло стать результатом обращения российской стороны к британским коллегам и соответствующей реакции Лондона. Россия не заинтересована в ухудшении отношений с Британией, и еще раз это доказала», – резюмировал парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, говорится в сообщении российской спецслужбы.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на Россию.

    «Несмотря на то, что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – говорится в сообщении ФСБ.

    В январе российская контрразведка выявила агента британских спецслужб, отправленного в Москву под прикрытием статуса сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию. Напомним, Британия занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

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    9 сентября 2026, 22:33 • Новости дня
    На набережной в Сочи вспыхнул пожар из-за атаки безэкипажных катеров

    Человек пострадал в Сочи при атаке безэкипажных катеров

    Tекст: Катерина Туманова

    На набережной в Сочи вспыхнул пожар из-за атаки безэкипажных катеров, один человек пострадал, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

    «В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают оперативные и специальные службы», – сказано в Max-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот за неделю в начале сентября уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ. Обломки беспилотника подожгли лес в заповеднике на Кубани. СК возбудил дело после ударов ВСУ по гражданским объектам Кубани.


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    9 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Кровля и купол храма в Новороссийске пострадали при атаке украинских дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Новороссийске в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадал храм святителя Спиридона Тримифунтского, получивший повреждения кровли и куполов, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Украинские беспилотники атаковали храм святителя Спиридона Тримифунтского в Новороссийске, передает ТАСС. В результате удара пострадала центральная часть здания. «Минувшей ночью беспилотники ВСУ нанесли удар не только по гражданской инфраструктуре, но и по православной святыне – храму святителя Спиридона Тримифунтского», – сообщил Кравченко.

    Мэр Новороссийска уточнил, что серьезные повреждения получили кровля и купола храма, а также частично нарушено остекление. При этом внутреннее убранство церкви практически не пострадало.

    Все иконы остались целы, а стены и алтарная часть получили лишь точечные повреждения. Восстановительные работы в храме начнутся 10 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки беспилотников власти Новороссийска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

    Мэр Андрей Кравченко объявил траур по погибшим жителям. Двумя днями ранее украинский дрон поджег купол храма Николая Чудотворца в Тамбовской области.

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    9 сентября 2026, 23:41 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БЭК на побережье в Сочи выросло до восьми человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Восемь человек пострадали, пятерых из них госпитализировали после атаки безэкипажных катеров (БЭК) на побережье в Сочи, сообщили в Max-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

    «Число пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи увеличилось до восьми человек. Пять человек доставили в медицинские организации, еще троим оказали всю необходимую помощь на месте», – сказано в сообщении.

    Там добавили, что частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Оперативные и специальные службы работают на месте.

    Напомним, ранее в этот вечер Оперативный штаб сообщал об одном пострадавшем на набережной в Сочи, где вспыхнул пожар из-за атаки безэкипажных катеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот за неделю в начале сентября  уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ. Обломки беспилотника подожгли лес в заповеднике на Кубани. СК возбудил дело после ударов ВСУ по гражданским объектам Кубани.

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