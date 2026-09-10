Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками

Китай вывел на орбиту шесть спутников ракетой-носителем «Чанчжэн»

Tекст: Тимур Шайдуллин

В рамках миссии на орбиту выведены аппараты «Яогань-53-1», «Яогань-53-2», «Яогань-53-3», а также «Яогань-56-1», «Яогань-56-2» и «Яогань-56-3», передает РИА «Новости». «Ракета-носитель «Чанчжэн-4В» стартовала в 17.00 (12.00 мск) 10 сентября с космодрома Цзюцюань», – говорится в сообщении CASC. Запуск признан успешным.

Космические аппараты планируется применять для проведения научных экспериментов и исследования природных ресурсов. Также спутники помогут в оценке сельскохозяйственного производства, предупреждении стихийных бедствий и минимизации их последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Китай вывел на орбиту семь космических аппаратов в рамках 665-го старта ракет серии «Чанчжэн».

Неделей ранее ракета-носитель CZ-2 отправила в космос новый спутник дистанционного зондирования Земли. А в июле аналогичная ракета «Чанчжэн-4В» доставила на заданную орбиту океанографический исследовательский комплекс «Хайян-2E».