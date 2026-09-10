Финские транспортные компании потребовали от властей мер из-за дорогого топлива

Tекст: Валерия Городецкая

«Цены на топливо, оплачиваемые коммерческим транспортом, достигли неприемлемого уровня и наносят ущерб финской экономике… SKAL, автобусная ассоциация и ассоциация такси требуют от правительства принять меры в связи с динамикой цен на топливо», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что транспортные компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители. Всего за шесть месяцев цена на дизельное топливо выросла более чем на 50 центов за литр, а в некоторых местах уже превышает 2,5 евро.

Представители отрасли добавили, что для компаний, занимающихся грузоперевозками, увеличение затрат на топливо обернется дополнительными ежегодными расходами в размере до 480 млн евро. Правительство обязано пересмотреть ситуацию в условиях кризиса и принять соответствующие меры, подчеркнули в ассоциациях.

В марте Финляндия заняла первое место в Евросоюзе по стоимости дизельного топлива.

В том же месяце цена дизеля во Франции достигла рекордных значений с 1985 года.

Из-за резкого подорожания горючего некоторые европейские рыбаки прекратили выходить в море на промысел.