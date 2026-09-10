  • Новость часаКремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФСБ спасла британского посла от украинского террора
    Россия договорилась о поставке Индии 105 самолетов Ил-114-300
    МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    Медведев опроверг слухи о новой волне мобилизации в России
    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги
    Россия предложила Вьетнаму аренду самолетов по «мокрому» лизингу
    10 сентября 2026, 14:33 • Новости дня

    Песков сообщил о переносе совещания Путина с правительством

    Песков: Совещание Путина с правительством перенесли из-за саммита БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин перенес запланированное совещание с членами правительства из-за необходимости подготовки к предстоящему саммиту БРИКС в Индии.

    Запланированное на 10 сентября совещание президента России Владимира Путина с кабинетом министров отложено из-за интенсивной подготовки главы государства к саммиту БРИКС.

    «Сегодняшняя встреча с правительством, которая была изначально запланирована и нами анонсирована, перенесена – будет, видимо, через неделю – в связи с тем, что идет подготовка к саммиту БРИКС. Обычный, рутинный перенос», – пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также сообщил, что глава государства провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Вечером Владимир Путин отправится в Нью-Дели для участия в международном саммите.

    Ранее Песков сообщил о скором визите Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии совместно посетят несколько деловых мероприятий. 

    Также политики обсудят двустороннее экономическое сотрудничество в закрытом формате.

    9 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме

    Путин: «Газели» и «КамАЗы» пользуются спросом во Вьетнаме

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме
    @ Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Вьетнама То Ламом в Кремле подчеркнул растущую популярность отечественных грузовых автомобилей и микроавтобусов среди вьетнамских потребителей.

    Во время встречи с То Ламом глава государства указал на успешное развитие двусторонней промышленной кооперации, и отметил, что российская техника уверенно занимает новые ниши в азиатской республике, передает РИА «Новости».

    «В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки «Газель», – заявил Путин.

    Он также добавил, что отечественный автогигант «КамАЗ» также активно расширяет свое присутствие на местном рынке. По всей стране уже развернута широкая сеть фирменных дилерских и сервисных центров, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств по итогам переговоров приняли совместное заявление о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства.

    Президент России констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

    Кроме того, Москва и Ханой для защиты двусторонней торговли договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с То Ламом

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на государственном обеде в честь главы Вьетнама То Лама процитировал Хо Ши Мина и предложил тост за укрепление дружбы России и Вьетнама.

    Российский лидер выступил с речью во время приема иностранного коллеги, передает РИА «Новости». В своем выступлении глава государства обратился к творчеству к творчеству вьетнамского политического деятеля, верховного главнокомандующего вооруженными силами Вьетнама и первого президента этой страны Хо Ши Мина.

    «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца», – процитировал Путин стихотворение Хо Ши Мина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства.

    По итогам переговоров стороны подписали 17 совместных документов.

    Также президент России анонсировал скорую отмену визовых требований для граждан Вьетнама.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама То Лам позвал Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Вьетнама То Лам официально пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Форум пройдет осенью будущего года, передает РИА «Новости». «Позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС в ноябре 2027 года», – сказал То Лам.

    Соответствующее заявление политик сделал по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с вьетнамским лидером То Ламом. По итогам встречи главы государств договорились об укреплении двустороннего стратегического партнерства.

    Ранее президент Вьетнама уже направлял российскому лидеру приглашение посетить страну с официальным визитом.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин сообщил о планах создать ядерный центр во Вьетнаме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал строительство нового высокотехнологичного центра ядерной науки на вьетнамской территории.

    Глава российского государства рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества после завершения переговоров с вьетнамским лидером То Ламом, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в марте Москва и Ханой заключили межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции по российскому проекту.

    «В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры», – заявил Путин.

    Напомним, Вьетнам стал партнером по созданию российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах в Ульяновской области.

    Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил о планах ввести в эксплуатацию два энергоблока АЭС «Ниньтхуан-1» в период с 2030 по 2035 год.

    В марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 09:39 • Новости дня
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев

    Кикоть: Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранцев с разными целями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранных граждан, прибывающих в страну с различными целями, включая работу, учебу и туризм, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «По году в нашу страну приезжает порядка 9 млн человек иностранных граждан с разными целями», – сообщил Кикоть. Он уточнил, что единовременно на территории страны находятся от 6 до 6,5 млн иностранцев, передает ТАСС.

    По словам руководителя ведомства, из этого числа около 3 млн человек прибывают ради трудовой миграции. Еще 1,7 млн составляют члены их семей. Оставшийся миллион приезжих приходится на туристов, студентов и лиц, совершающих частные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    В апреле прошлого года глава государства поручил создать новую службу по вопросам миграции в МВД.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Техас поделился впечатлениями от недавнего диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп высоко оценил прошедшие переговоры с Путиным, передает РИА «Новости». Политик дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями между лидерами двух стран.

    «У нас состоялся отличный разговор», – подчеркнул Трамп во время короткой беседы с журналистами. Сразу после этого заявления президент Соединенных Штатов отправился с визитом в Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин одобрил посредническую работу Вашингтона для разрешения украинского кризиса.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    Политолог Станислав Ткаченко допустил обсуждение лидерами двух стран снижения вовлеченности США в военное противостояние.

    Комментарии (6)
    9 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах

    Путин: Россия и Вьетнам переходят на нацвалюту в торговле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах для защиты двусторонней торговли.

    Путин сообщил о постепенном переходе Москвы и Ханоя на национальные валюты в торговых отношениях. По словам российского лидера, страны также работают над созданием надежных каналов кредитно-банковского сотрудничества, пишет РИА «Новости».

    «Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики.

    В свою очередь, Владимир Путин на переговорах в Москве сообщил о двукратном ускорении темпов роста взаимного товарооборота.

    До этого пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

    Комментарии (3)
    9 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа

    Президент Вьетнама То Лам назвал Путина близким братом вьетнамского народа

    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Вьетнама То Лам в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил об особом отношении к российскому коллеге, назвав его близким братом вьетнамского народа.

    По словам То Лама, главу России связывают с вьетнамским народом особые узы дружбы и братства, отмечает РИА «Новости». «Уважаемый товарищ Владимир Путин, я очень рад встретиться с Вами. Наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения», – подчеркнул вьетнамский лидер в начале двусторонних переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне переговоров То Лам возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Сообщалось, что по итогам государственного визита лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних соглашений.

    Ранее Владимир Путин передал главе Вьетнама официальное приглашение посетить Россию.

    Комментарии (3)
    9 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по использованию «Честного знака»

    Кремль: Путин проведет совещание с кабмином по использованию «Честного знака»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин проведет видеосовещание с правительством, на котором обсудят применение системы «Честный знак» для борьбы с теневой экономикой, сообщили в Кремле.

    Путин в четверг проведет совещание с правительством России по видеосвязи, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики.

    «10 сентября сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    На совещании ожидаются выступления заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, руководителя Росалкогольтабакконтроля Игоря Алешина, а также главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

    Ранее, в мае, президент России Владимир Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Роспотребнадзор с помощью этого механизма заблокировал продажу более 70 тыс. бутылок газировки из Армении. Позже глава государства отметил эффективность действий по обелению отечественной экономики.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Минпромторг заявил о перспективах работы с Индией по редким металлам

    Минпромторг: У России и Индии есть потенциал для работы в сфере редких металлов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы Минпромторга России Михаил Юрин в рамках форума «Иннопром. Индия» заявил о больших перспективах сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере добычи редкоземельных металлов.

    Юрин также отметил перспективы создания горно-обогатительных комбинатов, передает РИА «Новости». «Мы считаем, что у нас достаточно большая перспектива и большое будущее в построении совместных проектов по освоению месторождений, по созданию горно-обогатительных комбинатов, по инвестициям в переработку, по инвестициям в создание производств с высокой добавленной стоимостью», – заявил он.

    Замминистра добавил, что обе страны нуждаются в стабильных поставках критических материалов, чтобы избежать зависимости от одного поставщика. По словам замминистра, Россия обладает богатой ресурсной базой и передовыми технологиями, тогда как Индия располагает растущим промышленным рынком и высоким спросом на эти материалы. Объединение усилий поможет создать технологически независимые производственные цепочки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом текущего года глава Минприроды Александр Козлов оценил российские запасы редкоземельных металлов в 28,4 млн тонн.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал реализацию производственных цепочек по их выпуску ключевым фактором для развития новых технологий. А власти Индии для снижения зависимости от импорта утвердили новые ставки роялти на ряд критически важных минералов.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин заявил о двукратном росте товарооборота России и Вьетнама

    Путин: В 2026 году товарооборот России и Вьетнама показал двукратный рост

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил о резком росте товарооборота России и Вьетнама в ходе встречи с лидером азиатской страны То Ламом в Кремле.

    Путин на переговорах с То Ламом в Москве констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев 2026 года, передает РИА «Новости». То Лам прибыл в российскую столицу с государственным визитом.

    «Мы развиваем наши двусторонние связи, товарооборот наш растет. В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились», – отметил Путин.

    Российский лидер также подчеркнул, что Москва и Ханой продолжают активную совместную работу по ряду других направлений. По его словам, это касается сфер культуры, образования и вопросов безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

    В июне российский президент отметил превышение объема двустороннего товарооборота отметки в шесть млрд долларов. Весной глава государства сообщал об увеличении этого показателя на 5,7%.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    Государственный визит президента Вьетнама То Лама в Россию завершен

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный визит президента Вьетнама То Лама в Россию завершен, проводить его и супругу Нго Фыонг Ли к машине вышел российский лидер Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Государственный визит генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, Президента Вьетнама То Лама в Россию завершён», – сказано в Max-канале Кремля в подписи к видео.

    В коротком ролике Путин вручает букет супруге главы Вьетнама Нго Фыонг Ли и прощается с господином То Ламом – лидеры двух стран жмут друг другу руки и обнимаются.

    Путин проводил вьетнамских гостей до машины и попрощался.

    «Спасибо большое за ваш визит. Хорошей поездки», – приводит РИА «Новости» слова Путина перед отъездом гостей.

    Напомним, официальная церемония встречи лидеров России и Вьетнама  состоялась в Большом Кремлевском дворце в среду, 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики. Путин и глава Вьетнама договорились об укреплении стратегического партнерства, а также о переходе на России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Трамп после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине

    Трамп после беседы с Путиным заявил о его настрое на сделку

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялась «прекрасная беседа» с российским лидером Владимиром Путиным после того, как американские посланники попытались запустить новый раунд переговоров по разрешению украинского конфликта.

    «Он [президент России Владимир Путин] хочет заключить сделку. И если Зеленский тоже хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо», – приводит Bloomberg слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о перспективах трехстороннего саммита с участием лидеров конфликтующих сторон, Трамп сказал, что «это может произойти», и заявил, что обе стороны «устали воевать».

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор, а помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл его подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине.

    Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.

    Комментарии (120)
    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин рассказал о планах введения безвизового режима для граждан Вьетнама

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после переговоров с вьетнамским лидером То Ламом сообщил о планах Москвы в скором времени отменить визовые требования для граждан Вьетнама.

    Российские власти работают над отменой визовых требований для граждан Вьетнама в ближайшей перспективе, заявил Путин, передает ТАСС. «Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей», – отметил президент.

    Заявление прозвучало после встречи с главой Вьетнама То Ламом. Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений и укрепление сотрудничества.

    Напомним, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

    Президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики своей страны.

    Путин констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    Песков назвал «угрозу» самолету Зеленского в Кишиневе эфемерной
    Казахстан нарастил транзит энергоносителей через Грузию
    Иран повредил американские военные самолеты в Иордании
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»