Умер почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов ушел из жизни на 83-м году после тяжелой и продолжительной болезни.

«Сегодня рано утром после тяжелой и продолжительной болезни скончался почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Леонидович Богданов. Для нас это тяжелейшая утрата», – сообщил РИА «Новости» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Соловьев добавил, что Богданов руководил организацией почти 25 лет, сумев сохранить ее в самые сложные времена и оставив о себе светлую память. Журналистский путь Богданова начался в 1960 году с должности корреспондента на радио в Архангельске.

В 1969-1986 годах он трудился в изданиях «Магаданская правда» и «Советская Россия». Затем Богданов перешел на работу в Госкомиздат СССР, где возглавлял Главное управление пропаганды и входил в коллегию министерства. С 1989 по 1991 год он занимал пост генерального директора Дирекции программ Центрального телевидения. Союз журналистов России Богданов возглавлял с 1992 по 2017 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября скончался заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

В июле после продолжительной болезни ушел из жизни известный журналист Сергей Шолохов. А в мае умер советский и российский телеведущий Владимир Молчанов.