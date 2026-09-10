Экс-глава ГКНБ Киргизии Ташиев получил условный срок

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Назначили четыре года лишения свободы, но применили пробацию, потому что преступление менее тяжкое», – отметил защитник, передает ТАСС.

Ранее юрист уточнил, что обвинение в отношении Ташиева, а также бывшего спикера парламента Нурланбека Тургунбека уулу, экс-главы МВД Курсана Асанова и бывшего вице-премьера Аалы Карашева переквалифицировали.

Первоначальная статья о попытке насильственного захвата власти была заменена на нарушение избирательного права.

В феврале президент Киргизии Садыр Жапаров освободил чиновника от должности главы Госкомитета национальной безопасности.

Спустя два дня спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку по собственному желанию.

В июле суд Бишкека приговорил Камчыбека Ташиева к четырем годам лишения свободы за попытку захвата власти.