Казахстан нарастил транзит энергоносителей через Грузию

Певица Приходько объяснила переход на русский язык манипуляциями с мовой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Приходько заявила о переходе на русский язык из-за политизации мовы, передает телеканал RT. «Это не для того, чтобы было что-то хорошо», – подчеркнула исполнительница. Артистка выразила недовольство тем, что украинский язык стал инструментом манипуляции в обществе.

Ранее она предупреждала, что разжигание языкового конфликта на Украине ведет страну к гражданской войне.

Напомним, Анастасия Приходько получила известность в России после победы в проекте «Фабрика звезд» и участия в Евровидении-2009. Однако после 2014 года певица начала выступать с резкой критикой в адрес Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Анастасия Приходько раскритиковала резкие призывы к нападениям на русскоязычных граждан.

Ранее другая украинская певица Настя Каменских рассказала, что после перехода на украинский язык у нее пропал голос и вылезла киста.

В начале сентября языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за русскоязычную переписку в чатах.