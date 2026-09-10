МИД: «Сила Сибири – 2» станет рекордной газовой артерией

Замглавы МИД РФ Руденко анонсировал строительство крупнейшей газовой артерии в истории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Реализация проекта «Сила Сибири – 2» активно продвигается, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства на VII Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

«Россия прочно удерживает первенство по поставкам нефти и природного газа в Китайскую Народную Республику», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что на полную мощность работает газопровод «Сила Сибири».

Помимо этого, ведется строительство дальневосточного маршрута для экспорта российского газа в Китай. Также продолжается совместная работа в сфере мирного атома, в частности, возведение энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Сергей Цивилев объявил о завершении подготовки к началу строительства газопровода «Сила Сибири – 2».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил достижение беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива китайским потребителям.

Годом ранее руководитель энергетической компании назвал новую магистраль системообразующим маршрутом для экспорта газа.