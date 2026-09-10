Раскрыт истинный мотив жестокого убийства доцента МГУ несовершеннолетним сыном

Мотивом убийства доцента МГУ Анны Каменевой стал конфликт с сыном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правоохранительные органы установили, что причиной гибели доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой стал конфликт с несовершеннолетним сыном, передает ТАСС.

«Мотив убийства не связан с деньгами. Причина – конфликт с сыном. Именно он попросил своего друга избавиться от матери из-за личных неприязненных отношений», – сообщил собеседник агентства.

В день трагедии подросток отвлекал домработницу на первом этаже семейного дома. В это время его 19-летний знакомый проник в спальню вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева на втором этаже. Там молодой человек выстрелил в женщину из травматического пистолета, а затем перерезал ей горло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа тело Анны Каменевой с перерезанным горлом обнаружили в частном доме в подмосковной деревне Жуковка.

Позже правоохранительные органы предъявили семнадцатилетнему сыну погибшей обвинение в совершении этого тяжкого преступления.

Сегодня столичный суд заочно арестовал непосредственного исполнителя данного убийства.