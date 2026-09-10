  • Новость часаКремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФСБ спасла британского посла от украинского террора
    Россия договорилась о поставке Индии 105 самолетов Ил-114-300
    МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    Медведев опроверг слухи о новой волне мобилизации в России
    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги
    Россия предложила Вьетнаму аренду самолетов по «мокрому» лизингу
    10 сентября 2026, 11:53 • Новости дня

    В Москве раскрыли банду кредитных брокеров за хищение недвижимости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице выявили группу кредитных брокеров, которые обманом лишали клиентов недвижимости на общую сумму свыше 130 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Правоохранительные органы задержали семерых сотрудников организации, подозреваемых в мошенничестве при выдаче займов, пояснила Волк в Max

    Злоумышленники оформляли кредиты, скрывая от клиентов, что в качестве залога выступает их недвижимость.

    «В уголовном деле 13 эпизодов, общий материальный ущерб составил более 130 млн рублей», – добавила она.

    По данным Волк, брокеры умышленно не предоставляли реквизиты для погашения долга и адрес офиса. Это приводило к искусственному формированию задолженности и последующей потере жилья, которое переоформлялось на подконтрольную фирму. Полиция предполагает, что число потерпевших может быть больше, сейчас проверяются заявления еще 30 человек.

    В МВД напомнили, что выдача крупных сумм без проверки кредитной истории является признаком мошенничества. Гражданам рекомендовали внимательно изучать условия договоров и не принимать решения о залоге недвижимости под давлением.

    В ноябре прошлого года столичные полицейские пресекли деятельность группы мошенников в сфере ипотечного кредитования.

    Весной 2025 года правоохранители задержали генерального директора агентства недвижимости за обман граждан на 100 млн рублей.

    Осенью 2024 года более сотни москвичей лишились своих квартир из-за кабальных условий микрокредитов.

    9 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин решил продлить метро по семи направлениям Подмосковья

    Собянин заявил о строительстве семи новых линий метро в Московской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

    Мэр столицы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых станций подземки за пределами МКАД, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 млн человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями», – подчеркнул градоначальник. По его словам, проект обсуждался давно, и сейчас стороны вплотную приблизились к его реализации.

    Согласно предварительным планам, столичный метрополитен выйдет за МКАД с семью новыми линиями. Ожидается, что они будут обслуживать крупнейшие городские округа, тесно связанные с Москвой. Новая транспортная инфраструктура охватит примерно треть населения Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа мэр Москвы запустил возведение новой станции метро «Ватутинки».

    В июне градоначальник объявил о планах по строительству дополнительных участков Филевской и Сокольнической линий.

    В прошлом году Сергей Собянин заявил о необходимости интеграции транспортной системы столицы с городами Подмосковья.

    Комментарии (14)
    9 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова

    Мосгорсуд признал законным заочный арест Буданова за запрещенные методы войны

    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичная судебная инстанция утвердила меру пресечения главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу о незаконных способах ведения боевых действий.

    Решение о заключении под стражу вынес Мосгорсуд на закрытом заседании, передает РИА «Новости». Инстанция рассматривала дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. «Постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – решил суд.

    Ранее главу офиса украинского президента уже как минимум дважды арестовывали в Москве заочно по обвинениям в терроризме. В апреле 2023 года Лефортовский суд выдал санкцию на арест фигуранта за организацию терактов на территории России, включая подрыв Крымского моста. Тогда его объявили в международный розыск.

    В конце 2023 года Басманный суд вынес аналогичное решение из-за причастности к более чем 100 ударам беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о возможной отставке Кирилла Буданова из-за конфликта силовиков в Киеве.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в организации теракта в Херсонской области. В начале текущего года Владимир Зеленский назначил этого чиновника руководителем своего офиса.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Мужчина выжил после падения в шахту лифта в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве человек сорвался в шахту лифта в жилом доме, при этом пострадавший остался жив и находится в сознании.

    Представитель экстренных служб столицы сообщил об инциденте, который произошел в центре города, передает РИА «Новости». По предварительной информации, после инцидента пострадавший находился в сознании.

    «Предварительно, произошло падение мужчины в шахту лифта по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 3», – отметил собеседник агентства.

    Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, а также выясняют личность пострадавшего.

    В июле этого года в Москве лифт рухнул на находившегося в шахте рабочего.

    В марте на строительной площадке в столичном районе Солнцево молодой мужчина скончался после падения в лифтовую шахту.

    В сентябре прошлого года в жилом доме на Ивантеевской улице рабочий получил травмы из-за падения в шахту лифта с четырехметровой высоты.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    СК: Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве арестовали пьяного иностранца, который представился полицейским, избил и попытался изнасиловать молодую женщину на Ленинградском шоссе, сообщили в столичном главке СК России.

    «Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – говорится в сообщении СК в Max.

    По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 сентября на Ленинградском шоссе у остановки «Гидропроект». Пьяный злоумышленник подошел к девушке, представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал документы. Получив отказ, он начал преследовать жертву.

    Когда женщина оказалась в безлюдном месте около стройки, мужчина набросился на нее. Он нанес удары по голове, туловищу и ногам, надругался над потерпевшей и попытался ее изнасиловать. Довести преступление до конца нападавшему помешало активное сопротивление девушки.

    В мае лжеполицейский надругался над девушкой в столичном парке Сокольники.

    В октябре прошлого года суд заключил под стражу обвиняемого в попытке изнасилования москвички у Лефортовского парка.

    Несколькими днями позже следователи завели уголовное дело на иностранного таксиста за нападение на несовершеннолетнюю пассажирку.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 23:56 • Новости дня
    Блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Блогер Алексей Столяров стал участником массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве, за рулем автомобиля находилась его супруга, сообщили в правоохранительных органах.

    «Алексей Столяров попал в массовое ДТП, за рулем в момент аварии находилась его супруга. В их автомобиль въехала машина, в которую врезалась еще одна. Сам блогер и его супруга не пострадали», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Сам Столяров подтвердил происшествие в соцсетях, сообщив, что они с супругой попали в аварию и находятся на месте случившегося.

    «Мы немного попали в аварию, но не переживайте, человек летел, он врезался в машину, ну а в конце в Верусика», – приводит слова Столярова РИА «Новости».

    Предварительно, столкнулись четыре машины.

    С декабря 2025 года Столяров женат на Вере Бондаревой, чемпионке мира по бальным танцам.

    Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Названа возможная причина конфликта со стрельбой на западе Москвы

    Возможной причиной стрельбы на западе Москвы назван конфликт из-за женщины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стрельба на западе Москвы могла стать следствием ссоры двух мужчин из-за женщины, один из участников получил несколько огнестрельных ранений.

    Ссора с применением огнестрельного оружия на западе российской столицы, по предварительным данным, началась из-за женщины, передает РИА «Новости». Инцидент произошел между двумя мужчинами.

    «Предварительно, конфликт между мужчинами произошел из-за женщины», – рассказал источник агентства в правоохранительных органах. В ходе выяснения отношений один из участников инцидента произвел в своего оппонента не менее пяти выстрелов.

    Напомним, в ходе уличного конфликта возле столичного жилого комплекса бизнес-класса пострадал мужчина, получивший ранения из травматического оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября прохожий у московского храма застрелил из травматики нападавшего на прихожан мужчину.

    В конце августа конфликт возле подмосковного ресторана перерос в стрельбу из травматического оружия с двумя пострадавшими.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Такси перевернулось в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве столкнулись автомобили каршеринга и такси, в результате чего такси перевернулось, сообщает столичный департамент транспорта.

    Инцидент произошел вечером на Ленинском проспекте на юго-западе столицы, передает РИА «Новости».

    «Произошло ДТП с участием автомобилей каршеринга и такси с последующим опрокидыванием автомобиля такси», – говорится в сообщении дептранса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Алексей Столяров стал участником массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    В Буйнакском районе Дагестана произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Неизвестный обстрелял жителя ЖК бизнес-класса Match Point в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе уличного конфликта возле столичного жилого комплекса бизнес-класса пострадал мужчина, получивший ранения из травматического оружия, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Инцидент произошел на улице Василисы Кожиной возле подъезда комплекса Match Point, передает ТАСС. Пострадавший оперативно госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    «В полицию поступило сообщение о противоправных действиях на ул. Василисы Кожиной. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в ходе конфликта с неизвестным мужчине было причинено ранение, предположительно, из травматического оружия», – рассказали в ведомстве.

    Сейчас на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все детали случившегося и разыскивают скрывшегося злоумышленника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября прохожий у московского храма застрелил из травматики нападавшего на прихожан мужчину.

    В конце августа конфликт возле подмосковного ресторана перерос в стрельбу из травматического оружия с двумя пострадавшими.

    Месяцем ранее на юге столицы злоумышленник прострелил ногу оппоненту из травматического пистолета.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян

    Пантелеев: Авиасообщение с Сербией расширит международные связи Калининграда

    Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Прямые рейсы между Сербией и Калининградом расширят возможности для российских туристов и предпринимателей, а также станут новым маршрутом в Европу для жителей других регионов страны, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя договоренность Москвы и Белграда о расширении авиасообщения.

    Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, благодаря чему сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы в Калининград и обратно, сообщил Минтранс России. Назначенные перевозчики получат право осуществлять полеты из городов Сербии в российский эксклав. Ожидается, что решение укрепит деловые, культурные и туристические связи между двумя странами, а также улучшит транспортную доступность Калининградской области.

    «Россия последовательно стремится расширить сеть международных полетов, в том числе и из региональных центров, чтобы дать возможность своим гражданам путешествовать как по личным интересам, так и в целях бизнеса», – говорит Пантелеев.

    По его словам, организация прямых полетов из Калининграда – это не только дополнительные возможности для жителей этого региона, до Калининграда можно быстро добраться из Санкт-Петербурга или из Москвы. При этом сербская авиакомпания не имеет ограничений на использование воздушного пространства стран ЕС, что может позволить ей совершать полеты по кратчайшему маршруту.

    «Безусловно, российская сторона заинтересована и в том, чтобы отечественные перевозчики летали в Сербию. Но из-за ограничений на использование воздушного пространства стран Евросоюза реализовать это невозможно», – заключил Пантелеев.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области. Минтрансу и Минпромторгу было указано проработать вопрос перевозки товаров в регион в срок до 1 ноября 2025 года. Кроме того, правительство приступило к подготовке предложений по проведению в области десятых Российско-китайских молодежных летних игр в 2026 году, когда регион отметит 80-летие.


    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Москвичка получила девять лет за шантаж бывшего любовника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Никулинский суд Москвы отправил в колонию женщину, которая шантажировала бывшего любовника публикацией компромата и требовала купить ей Porsche Cayenne.

    Московский суд вынес приговор женщине, которая шантажировала топ-менеджера сети ресторанов, требуя деньги, апартаменты и автомобиль. Подсудимая угрожала рассказать об их интимной связи жене потерпевшего и опубликовать соответствующий компромат в социальных сетях, пишет РИА «Новости».

    Шантаж продолжался с осени 2023 года по июль 2024 года. В августе мужчина перевел бывшей любовнице деньги, однако она не остановилась и потребовала покупку апартаментов, а затем автомобиль Porsche Cayenne. В ноябре 2024 года во время передачи расписки за машину в ресторане на западе столицы женщину задержали полицейские.

    Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима. При этом ей предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября суд на Ставрополье осудил участника преступной группы на семь лет колонии за вымогательство активов на 2,5 млрд рублей.

    В августе Московский гарнизонный военный суд приговорил администратора Telegram-каналов к 11 годам лишения свободы за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров IT-компании.

    А в феврале Красногорский городской суд отправил в колонию строгого режима группу злоумышленников за шантаж подмосковного чиновника.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал главу совета директоров «Евротранса» Мартышова

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве арестовали председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова по обвинению в хищении топлива у подмосковного главка МВД.

    Мещанский суд Москвы отправил под стражу председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова в рамках уголовного дела о хищении горючего, принадлежащего МВД, передает РИА «Новости». «Постановлением Мещанского районного суда Москвы Мартышову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2026 года», – заявил собеседник агентства.

    Адвокаты просили назначить бизнесмену более мягкую меру пресечения и предлагали залог в размере 40 млн рублей.

    Ранее под арест были отправлены трое подчиненных Мартышова. Всем фигурантам инкриминируют присвоение или растрату в особо крупном размере. Никто из них свою вину не признает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова.

    Правоохранители задержали по делу о хищении топлива нескольких топ-менеджеров компании «Евротранс».

    На фоне этих событий котировки топливной организации резко снизились.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    В Москве два автомобиля врезались в стоявший на остановке электробус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля и стоявший на остановке электробус, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

    Инцидент случился возле дома № 80 на Мичуринском проспекте около 8:31 мск, указали в предприятии, передает РИА «Новости».

    Там столкнулись два автомобиля и электробус № 793, который стоял на остановке.

    Пассажиры общественного транспорта в результате столкновения не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали и причины произошедшей аварии.

    В июле на юге Москвы маршрутный автобус врезался в препятствие.

    В мае на Мичуринском проспекте столкнулись автомобили Porsche и Voyah.

    В прошлом году на Профсоюзной улице 11 человек пострадали при аварии с двумя электробусами.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала возвращение бабьего лета в Москву

    Синоптик Паршина: Бабье лето придет в Москву во второй половине сентября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина допустила вероятность возвращения бабьего лета в столицу после середины сентября.

    Потепление придет в Московский регион во второй половине первого осеннего месяца, передает РИА «Новости». «Во второй половине месяца ожидается повышение температуры, но будут ли дожди – это вопрос, поэтому не исключено, что бабье лето вернется», – сказала Паршина.

    До этого эксперт отмечала, что небольшое потепление порадует москвичей во вторник, среду и четверг. В предстоящие выходные дни в городе сохранится теплая, но облачная погода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец предрек москвичам потепление до 26 градусов тепла в середине предстоящей рабочей недели.

    Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала наступление бабьего лета в Москве и Подмосковье 8 и 9 сентября.

    До этого директор Гидрометцентра России Юрий Симонов сообщил о приходе долгожданного потепления в столичный регион после августовского похолодания.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Московский суд вынес приговор организаторам опасных фотосессий со львами

    Московский суд приговорил к штрафам организаторов опасных фотосессий со львами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве оштрафовал трех человек за незаконную организацию опасных фотосъемок со львами, которые впоследствии были переданы в Пермский зоопарк, сообщили в прокуратуре столицы.

    По информации из канала ведомства в мессенджере Max, трое организаторов опасных фотосессий с дикими животными получили штрафы от 200 до 350 тыс. рублей.

    «С учетом позиции государственного обвинителя межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы трое фигурантов признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд назначил каждому из них наказание в виде штрафа на сумму от 200 до 350 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В середине июля надзорное ведомство выявило факты использования львов в качестве реквизита для съемок. Хищники находятся под охраной международной Конвенции СИТЕС. Животных изъяли и передали в зоопарк, так как участники подобных мероприятий подвергались серьезной опасности. Сейчас львы находятся в Перми, где за ними ухаживают специалисты.

    Напомним, столичная прокуратура выявила факты незаконного использования львов для платных фотосессий.

    В конце прошлого года владелец изъятой из квартиры в «Москва-сити» львицы перечислил полмиллиона рублей на лечение животного.

    Весной прошлого года суд оштрафовал москвича за продажу краснокнижного львенка без документов.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал основательницу «Дождя» Синдееву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте основательницы телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Натальи Синдеевой и генерального директора Марка Тена (оба признаны иноагентами в России) по делу о нежелательной организации.

    Столичная инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для руководителей медиа, передает РИА «Новости». Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

    «Пресненский районный суд города Москвы 9 сентября избрал в отношении Синдеевой Натальи Владимировны и Тена Марка Такиесиевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», – заявили в пресс-службе суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правоохранительные органы возбудили уголовное дело против руководителей телеканала.

    В начале сентября Следственный комитет завел дело на журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе (признана иноагентом в России).

    До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела против трех сотрудников этого медиа за нарушения законодательства об иноагентах.



    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    Песков назвал «угрозу» самолету Зеленского в Кишиневе эфемерной
    Казахстан нарастил транзит энергоносителей через Грузию
    Иран повредил американские военные самолеты в Иордании
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»