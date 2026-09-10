В Севастополе открылся юбилейный сезон молодежного форума «Истоки»

В музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» стартовал первый заезд молодежного форума «Истоки» под названием «Осмысление». Мероприятие объединило около 100 социологов, философов и активистов. Участникам предстоит разработать кодекс молодого гуманитария.

«Истоки» – это сложившаяся традиция, которая уже пятый год формирует мировоззрение нашей молодёжи на площадке Нового Херсонеса – особого места для нашей страны», – заявил заместитель руководителя «Росмолодежи» Егор Литвиненко.

Он добавил, что участники смогут предложить инициативы по сохранению исторической памяти и получить господдержку.

Программа первого заезда посвящена ключевым вызовам современности. Молодые люди изучат механизмы информационных войн, случаи фальсификации истории и обсудят роль традиционных ценностей. Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев отметил важность сохранения исторической правды.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул значимость гуманитарной работы. По его словам, от передаваемых молодежи смыслов зависит будущее России. На практических сессиях участники проанализируют распространение информации и влияние медиа.

Итогом работы станет кодекс молодого гуманитария – свод правил для специалистов социальной сферы. Всего в юбилейном сезоне запланировано пять тематических заездов, которые продлятся до конца октября.