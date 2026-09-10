Роспатент получил около 11 тыс. заявок на регистрацию изобретений за полгода

В сентябре Apple планирует запустить Siri AI в бета-версии на английском, а уже в октябре добавить еще пять языков, сообщает Engadget. В следующую волну локализации войдут французский, японский, корейский, португальский и испанский языки. Таким образом, уже вскоре после запуска новая Siri сможет работать на шести языках, однако русского среди них нет. Инновационный искусственный интеллект станет доступен 14 сентября после выхода версий iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate.
Новый помощник стал одной из ключевых частей обновленной системы Apple Intelligence. Siri получила более глубокую интеграцию с приложениями и сможет выполнять действия внутри них по голосовой команде. Пользователю, например, не придется самостоятельно открывать нужную программу и последовательно нажимать элементы интерфейса.
Apple также расширяет возможности персонализации помощника. Пользователи смогут настраивать особенности голоса Siri, включая интонацию и скорость речи.
Для сложных запросов голосовой ассистент будет использовать облачные вычислительные модели компании. Подписчики сервиса iCloud+ получат расширенные лимиты на ежедневное использование нейросетевых функций.
При этом список языков самой Apple Intelligence значительно шире, чем первоначальный набор Siri AI. Система поддерживает английский, датский, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский, турецкий, упрощенный и традиционный китайский, японский, корейский и вьетнамский языки. Русского языка нет и в этом перечне.
Опробовать новые возможности смогут только владельцы современных смартфонов. Поддержка Siri AI начинается с моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На новейших устройствах линейки 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air мощные встроенные процессоры обеспечат более точное распознавание речи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый генеральный директор Apple Джон Тернус сделал масштабное внедрение искусственного интеллекта главным приоритетом компании. Ранее американская корпорация запланировала превращение голосового помощника Siri в полноценного чат-бота. Для реализации новых функций разработчик заключил многолетнее соглашение об использовании нейросети Gemini от Google.