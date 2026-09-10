Роспатент получил около 11 тыс. заявок на регистрацию изобретений за полгода

Tекст: Алексей Дегтярёв

Зубов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным рассказал о росте патентной активности в стране, передает РИА «Новости».

По его словам, число обращений от отечественных разработчиков увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За первую половину этого года было подано от российских заявителей порядка 11 тыс. заявок на регистрацию изобретений, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом», – отметил руководитель службы.

Он также добавил, что за последние пять лет российские новаторы направили на регистрацию около 140 тыс. заявок. При этом традиционными лидерами остаются разработки в сфере медицины и фармацевтики, обладающие значительным экспертным потенциалом.

В начале года ведомство подвело итоги работы за прошлый год с результатом в 48 тыс. заявок на изобретения.

По итогам прошлого года Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований.

Ко Дню медицинского работника Роспатент составил список выдающихся отечественных разработок в сфере здравоохранения.