Мишустин поручил Роспатенту усилить защиту от контрафакта на маркетплейсах

Мишустин поручил Роспатенту защитить маркетплейсы от контрафакта

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сегодня развитие торговли и конкуренции идет активным темпом, и в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны», – подчеркнул премьер, передает ТАСС.

По словам Мишустина, покупатели должны быть уверены в качестве и безопасности товаров. Он также добавил, что добросовестные производители нуждаются в гарантиях защиты своих прав.

Зубов сообщил, что некоторые товары на маркетплейсах сложно отследить в плане авторских прав. В связи с этим ведомство планирует интеграцию с информационными системами для контроля за движением интеллектуальной собственности. Мишустин призвал оперативно реагировать на ситуацию, предлагая новые законодательные инициативы для защиты интересов граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о переходе стран ЕАЭС на общие стандарты работы интернет-площадок.

Росаккредитация обучила искусственный интеллект для проверки товаров на маркетплейсах.

Минэкономразвития разработало законопроект об ответственности операторов цифровых платформ за нарушения интеллектуальных прав продавцами.