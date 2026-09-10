ISU: Валиева и Кондратюк потеряли статус нейтральных спортсменов

Tекст: Дарья Григоренко

Организация выпустила официальное заявление по итогам индивидуальной проверки россиян. «После индивидуальной оценки соответствия требованиям ISU определил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», – подчеркнули в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что фигуристы попытались оспорить аннулирование своего статуса и ждали окончательного вердикта. В июне текущего года союз временно допускал россиян и белорусов до турниров.

Аналогичные меры коснулись танцевальной пары Александры Степановой и Ивана Букина. Серебряные призеры чемпионата Европы 2022 года не смогли пройти проверку на соответствие критериям нейтральности. Тренер дуэта Александр Жулин предупредил, что в случае окончательного отказа направит иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Международный союз конькобежцев разрешил Камиле Валиевой выступать на турнирах без использования государственной символики.

Аналогичный нейтральный статус для участия в международных соревнованиях получил фигурист Марк Кондратюк.

В начале сентября спортсмены подали апелляции на решение об отзыве этих допусков.