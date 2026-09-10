Школьный автобус перевернулся в Хабаровском крае, пострадал ребенок

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Недалеко от поселка Сидима произошло ДТП с участием школьного автобуса, который перевозил детей. В салоне находилось 15 человек: 12 детей, два преподавателя и водитель», – указал Демешин в Max.

Он добавил, что один ребенок 2013 года рождения получил ушибы, его доставили в больницу, осмотрели, а после чего отправили домой.

«Его жизни и здоровью ничего не угрожает», – отметил губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Омской области в ДТП попал школьный автобус, пострадало 10 человек.

В апреле пять пассажиров получили травмы при аварии с маршрутным автобусом в Хабаровске.

В январе женщина погибла в результате столкновения легкового автомобиля со школьным автобусом в Красноярском крае.