Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги

Tекст: Дарья Григоренко

Кошта заявил о возможности введения новых общеевропейских налогов, чтобы снизить финансовую нагрузку на государства-члены, сообщает Politico. По его словам, это поможет защитить национальные бюджеты, в том числе Германии, которая обеспечивает четверть всех поступлений в казну Евросоюза.

«Мы не можем требовать большего от государств-членов. Нам необходимо создать новые собственные ресурсы для защиты национальных бюджетов», – подчеркнул Кошта во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Политик добавил, что все национальные бюджеты заслуживают уважения.

Визит главы Евросовета состоялся вскоре после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт. Дипломаты отмечают, что успех евроскептиков может ужесточить позицию Мерца на переговорах по бюджету. Немецкий лидер вновь призвал сократить на сотни миллиардов евро предложенный Еврокомиссией бюджет в размере почти 2 трлн евро.

Кошта настаивает, что собственные ресурсы Евросоюза необходимы для финансирования обороны и повышения конкурентоспособности. Ожидалось, что новые налоги принесут 66 млрд евро ежегодно. Однако пока страны согласовали лишь сборы с иностранных загрязнителей и несобранных электронных отходов на сумму около 20 млрд евро в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

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