В Грузии отвергли требование ЕС не сотрудничать с MAGA

Tекст: Елизавета Шишкова

Зампред грузинского парламента Нино Цилосани заявила, что «евробюрократы решили запретить идеологическую свободу».

«Марта Кос регулярно нас удивляет своими заявлениями, но в данном случае фактически пролит свет на то, что в Брюсселе требуют рабского подчинения для вступления в ЕС», – сказала она.

«В отношении Грузии европейская бюрократия особенно агрессивна», – отметила Нино Цилосани, подчеркнув, что Тбилиси будет отстаивать собственные интересы.

Председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе назвал заявление еврокомиссара «скандальным».

«Фактически это критика сегодняшней администрации США и запрет на дружбу и сотрудничество с ней», – отметил он.

Председатель парламентского большинства Ираклий Кирцхалия заявил, что «Брюссель сегодня действует по лучшей советской методологии».

Грузия рассчитывает на перезагрузку отношений с США в условиях трамповской администрации. Министр иностранных дел Мака Бочоришвили на этой неделе обсудила данную тематику с новой временно поверенной в делах США в Грузии Кортни Остриан.

Накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не хочет вступать в Евросоюз без изменения Брюсселем внешней политики.