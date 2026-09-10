В больницах оставили пятерых пострадавших человек после ДТП под Новосибирском

Tекст: Алексей Дегтярёв

Из медицинских учреждений уже выписаны шесть человек, пострадавших в крупной аварии с микроавтобусом под Новосибирском, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Пятеро пациентов продолжают лечение, причем один из них находится в тяжелом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирской области при столкновении грузовика и пассажирского микроавтобуса погиб один человек.

Правоохранители задержали водителя большегруза.

Позже Тогучинский районный суд отправил фигуранта уголовного дела в СИЗО на два месяца.