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    10 сентября 2026, 09:47 • Новости дня

    Ученые назвали вероятную причину гибели альпинистов на горе Мижирги

    Геофизик Докукин назвал таяние ледника причиной гибели альпинистов в Безенги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной трагедии на горе Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, унесшей жизни свыше десятка альпинистов, могло стать таяние ледника, заявил ведущий научный сотрудник Высокогорного геофизического института Росгидромета Владимир Докукин.

    Вероятной причиной трагедии на горе Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии стало таяние ледника, передает ТАСС. Ведущий научный сотрудник Высокогорного геофизического института Росгидромета Владимир Докукин отметил, что подобных явлений в таких масштабах не наблюдалось около 100 лет.

    «Комплекс причин, скорее всего, способствовал произошедшему трагическому снежно-ледовому обвалу на горе Мижирги. Вероятно, что на ложе ледника, на самой скале, появилась вода или произошло глубокое таяние», – заявил ученый.

    Докукин добавил, что в августе 2023 года неподалеку произошел каменный обвал, унесший жизнь одного человека. Однако других подобных инцидентов со снежно-ледовой массой в Безенги ранее не фиксировалось.

    Директор альплагеря «Безенги» Алий Анаев пояснил, что место трагедии десятилетиями использовалось для ледовых занятий и считалось безопасным. В начале августа плановый облет территории специалистами МЧС и учеными не выявил рисков обрушения.

    Снежно-ледовый обвал произошел шестого сентября, накрыв группу из 33 альпинистов. Десять человек выбрались сами, шестеро получили травмы. Спасатели обнаружили тела 14 погибших, судьба еще троих остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября мощная снежная лавина обрушилась на группу альпинистов в Безенгийском ущелье.

    Накануне спасатели обнаружили тело четырнадцатого погибшего участника восхождения.

    Следственный комитет возбудил по факту трагедии уголовное дело о халатности.


    7 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце

    ScienceAlert: Бразильские ученые обнаружили червей в 96% выловленных тунцов

    Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце
    @ Togabi/Wikimedia

    Ученые Федерального университета Санта-Катарины в Бразилии обнаружили паразитов почти во всех исследованных образцах полосатого тунца. Некоторые обнаруженные организмы потенциально опасны для человека и могут сохранять аллергенные свойства даже после заморозки или термической обработки рыбы.

    Для исследования отобрали 53 тунца, выловленных у побережья Бразилии. Признаки заражения выявили у 96% экземпляров. Паразиты присутствовали практически во всех изученных частях организма рыб – полностью свободными от них оказались только сердце и почки, передает ScienceAlert.

    Больше всего червей нашли в кишечнике. Следующими по степени заражения стали мышечная ткань, употребляемая человеком в пищу, и желудок. Ученые установили присутствие паразитов рода Anisakis, представителей отряда Trypanorhyncha, а также рода Rhadinorhynchus.

    Авторы работы призвали усилить санитарный контроль рыбной продукции. Они также указали на необходимость потрошить тунца сразу после вылова, чтобы предотвратить перемещение личинок из внутренних органов в мясо.

    Полосатый тунец имеет высокую промысловую ценность, широко применяется в производстве консервов, а также продается в свежем и замороженном виде, в сыром виде используется для приготовления сашими. В Бразилии он является самым распространенным представителем тунцовых, а по итогам 2022 года занял третье место среди наиболее активно добываемых морских видов в мире. Тогда глобальный вылов достиг 3,1 млн тонн.

    В исследовании отмечается, что рыба перед поступлением в продажу проходит проверку, во время которой видимых паразитов удаляют. Большинство червей после консервирования не представляет опасности для человека. Случаи заражения людей личинками Trypanorhyncha редки, а заболевания способны вызывать лишь некоторые виды Anisakis.

    Исследователи отметили, что нагревание рыбы до температуры выше 60 градусов не менее десяти минут или заморозка при минус 20 градусах на сутки обезвреживают личинки Anisakis. При этом отдельные аллергены паразита могут сохраняться после приготовления и замораживания. Поэтому даже погибшие личинки способны представлять опасность для чувствительных к ним людей. Отдельные паразиты могут закрепляться на стенках кишечника человека, вызывая боль в животе, тошноту, рвоту и диарею.

    Паразитолог Вашингтонского университета Челси Вуд напомнила, что присутствие червей не всегда свидетельствует об ухудшении состояния морской среды. Жизненный цикл Anisakis связан с несколькими звеньями пищевой цепи, включая рыб, кальмаров, китов и дельфинов. Поэтому распространение таких организмов может, напротив, указывать на восстановление численности морских млекопитающих.

    Ученые считают необходимым продолжить наблюдения не только у берегов Бразилии, но и в других крупных районах промысла. Это позволит выяснить, насколько широко распространены паразиты в тунце и как их численность меняется под воздействием природных и антропогенных факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеринарный врач Владимир Воронин предупредил об опасности заражения паразитами от тунца. В августе текущего года ученые зафиксировали массовое появление этой рыбы у Командорских островов. Весной китайские исследователи обнаружили в сырых морепродуктах вызывающий слепоту вирус.

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    9 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    Устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза выявили в России

    Tекст: Катерина Туманова

    В России зафиксировали случаи заражения штаммом туберкулеза EurA1.1, который отличается высокой устойчивостью к антибиотикам и ранее считался распространенным преимущественно в Белоруссии.

    Устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза EurA1.1, который изначально считался преимущественно белорусским, зафиксирован в России, передает журнал Antimicrobials and Resistance. Открыт он был в 2006 году.

    Проведенный учеными анализ геномных вариантов выявил широко распространенную устойчивость штамма к ключевым антибиотикам первого и второго ряда, а также появление устойчивости к новым терапевтическим средствам, таким как бедаквилин и линезолид.

    «Кроме того, были выявлены мутации в ключевых генах репарации ДНК, ранее связанных с гипермутабельным фенотипом, и, что вызывает беспокойство, эволюционный анализ выявил трансграничные геномные индикаторы родства между изолятами EurA1.1, собранными за пределами Беларуси, и другими странами Евразии, такими как Германия, Украина, Молдова, Россия и Грузия», – сказано в статье.

    Ученые из Городского университета Дублина проанализировали распространение опасного возбудителя по миру. Оказалось, что кроме Белоруссии, источники штамма были выявлены в других геолокациях.

    Помимо Белоруссии, возбудитель обнаружен в Германии (17,18%), на Украине (16,77%), в Грузии (11,67%), России (6,42%) и Молдавии (4,06%). Кроме того, следы штамма обнаружены в США, Иране, Австралии, Ботсване.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России снизилась смертность от рака, туберкулеза и ВИЧ. Министр Мурашко заявил о рекордном снижении заболеваемости туберкулезом. Кальян назвали рассадником туберкулеза.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    8 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Режим ЧС ввели во втором районе Оренбургской области из-за природных пожаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кваркенском районе Оренбургской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих ландшафтных пожаров, для тушения которых задействована авиация, сообщили в МЧС России.

    В Кваркенском районе Оренбургской области ввели режим ЧС. Причиной экстренных мер стали масштабные природные пожары, охватившие территорию региона.

    «В Кваркенском районе введен режим ЧС муниципального характера. К ликвидации ландшафтного пожара привлекали самолет Ил-76», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что на очаги возгорания уже сброшено 42 тонны воды. Сейчас спасатели активно защищают от подступающего огня поселок Октябрьский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.

    Позже ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский.

    Вскоре сотрудники экстренных служб локализовали крупное возгорание.

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    7 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Армия Непала сообщила о заблокированных в туннелях ГЭС после наводнения людях

    ВС Непала: В туннелях ГЭС после наводнения может быть заблокирован 121 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители непальской армии предполагают, что более сотни человек оказались заперты в подземных сооружениях гидроэлектростанции после разрушительного паводка.

    Спасатели пытаются добраться до рабочих гидроэлектростанции, оказавшихся в ловушке под землей из-за мощного паводка на севере Непала, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, приблизительно 121 человек в действительности заблокирован внутри туннелей», – заявил на специальном брифинге представитель вооруженных сил страны.

    Поисково-спасательные отряды продолжат работу до полного обследования всех подземных коммуникаций, если власти не примут решение о прекращении операции.

    Напомним, после разрушительного наводнения в Непале без вести пропали более 930 сотрудников объектов гидроэнергетики.

    В результате мощного стихийного бедствия погибли 919 человек.

    В зоне паводка исчезли восемь российских туристов.

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    7 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Скелет жившего пять тысяч лет назад мужчины обнаружили под Вроцлавом в Польше

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Нижнесилезском воеводстве Польши археологи раскопали человеческие останки, возраст которых оценивается примерно в пять тысяч лет, сообщает Польское телевидение.

    Во время проведения археологических работ в населенном пункте Журавина исследователи наткнулись на останки древнего человека, передает РИА «Новости». «Сенсационное открытие под Вроцлавом. Найден скелет мужчины возрастом около пяти тысяч лет», – говорится в сообщении Польского телевидения.

    В ближайшее время специалисты планируют провести ДНК-тест найденного скелета для получения дополнительных данных. Помимо останков мужчины, археологи раскопали на месте фрагменты двух человеческих черепов.

    Также были найдены 42 зуба зверей с проделанными в них отверстиями. Ученые предполагают, что эти предметы могли использоваться древними людьми в качестве украшений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе у польского озера Боровно археологи нашли останки 150 жертв нацистских расстрелов.

    В июне на территории древнего поселения Врабле в Словакии исследователи раскопали массовое захоронение десятков обезглавленных людей.

    Британские ученые неподалеку от Стоунхенджа обнаружили деревянное ритуальное сооружение возрастом пять тысяч лет.

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    7 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в Оренбургской области из-за ландшафтного пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Беляевском районе Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для борьбы с крупным ландшафтным пожаром, сообщила администрация района.

    «На территории муниципального образования с 7 сентября введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Экстренные меры приняты в связи с необходимостью локализации ландшафтного пожара», – говорится в сообщении районной администрации в Max.

    Пресс-служба правительства региона в Max уточнила, что особый режим реагирования действует из-за сложной пожарной обстановки в трех населенных пунктах. Ситуацию осложняет шквалистый ветер. Спасатели непрерывно борются с огнем, в район направлена дополнительная техника из Оренбурга и Новотроицка.

    В областном главке МЧС добавили, что из-за плохой видимости закрыто движение транспорта на участке трассы Жанаталап – Красноуральск. Ограничение продлится до 07.00 мск 8 сентября, сообщается в канале ведомства в Max.

    В конце июля в Домбаровском районе Оренбургской области из-за ландшафтного пожара началась эвакуация населения.

    В мае спасатели применили технику встречного пала для тушения крупного лесного пожара в Свердловской области.

    В 2024 году власти Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за горения сухой травы.

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    8 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Природный пожар перекинулся на жилые дома в Оренбургской области

    МЧС: Природный пожар перекинулся на жилые дома в Оренбургской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ландшафтный пожар на территории Оренбургской области перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский Кваркенского района, спасатели эвакуировали десятки человек, сообщили в МЧС.

    Огонь распространился на два жилых дома, эвакуированы 42 человека, указали в ведомстве, передает ТАСС. В пункте временного размещения на данный момент находятся 14 человек, остальные эвакуированные временно проживают у родственников. К тушению огня привлечены 78 человек и 35 единиц техники.

    За последние сутки в Оренбургской области зафиксировано 20 техногенных и 22 ландшафтных возгорания на общей площади более 7,7 тыс. гектаров, а также два лесных пожара на площади 52 гектара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.

    Из-за угрозы распространения огня спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский.

    Позже сотрудники экстренных служб успешно остановили распространение этого крупного природного пожара.

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    7 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Жителей двух сел Оренбуржья эвакуировали из-за крупного возгорания сухой травы

    МЧС: Жителей двух сел Оренбуржья эвакуировали из-за возгорания сухой травы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Оренбургской области из-за крупного природного пожара и сильного ветра началась превентивная эвакуация жителей двух населенных пунктов Беляевского района, сообщили в МЧС.

    Спасатели приступили к эвакуационным мероприятиям в Красноуральском и Бурлыкском, передает РИА «Новости». Решение принято из-за масштабного ландшафтного пожара в Беляевском районе Оренбургской области.

    «На территории Беляевского района Оренбургской области горит сухая трава. Огонь подошел к двум населенным пунктам. Тушение осложняется сухой, жаркой погодой, порывами ветра до 12 метров в секунду. В превентивных целях проводится эвакуация жителей из населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В ликвидации возгорания задействованы более 80 специалистов и 22 единицы техники. Ведомство продолжает наращивать группировку сил и средств на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области для борьбы с крупным ландшафтным пожаром.

    В конце июля из-за стремительного распространения огня спасатели эвакуировали жителей Домбаровского района этого же региона.

    В начале августа возгорание сухой травы произошло на территории садового товарищества в Волгоградской области.

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    8 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован

    МЧС: Крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалистам удалось остановить распространение крупного природного пожара в Оренбургской области, сообщило МЧС региона.

    Сотрудники экстренных служб успешно остановили распространение огня на территории Беляевского района, сообщается в канале ведомства в Max. «Огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Беляевском районе Оренбургской области», – говорится в публикации.

    В ведомстве уточнили, что угроза дальнейшего распространения огня снята. Спасатели продолжают работу на месте происшествия до полной ликвидации возгорания.

    Накануне власти ввели в Беляевском районе Оренбургской области режим чрезвычайной ситуации.

    Из-за угрозы распространения огня спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский.

    Для борьбы с масштабным возгоранием МЧС дополнительно привлекло авиацию.

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    8 сентября 2026, 18:54 • Новости дня
    Гробницу пятой династии фараонов обнаружили в Египте

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследователи обнаружили в некрополе Саккара усыпальницу высокопоставленного чиновника Древнего Египта, совместная испано-египетская миссия раскопала мастабу конца пятой династии с двумя погребальными часовнями к юго-западу от Каира.

    Уникальную находку сделали на территории древнего некрополя, передает РИА «Новости». Испанский египтолог Жозеп Сервельо представил результаты исследований на конгрессе. «Сервельо выступил с первым докладом на конгрессе, посвященным новым открытиям испано-египетской археологической миссии на кладбище Мариетта в северной части археологического комплекса Саккара», – сообщили представители Автономного университета Барселоны.

    Обнаруженная гробница строилась для знатного чиновника Юнмена в эпоху фараона Джедкара Исеси. Внутри также покоится его отец Ити, который занимал менее значимый пост.

    Масштабные раскопки на этом участке стартовали в 2023 году. Последний этап работ проходил весной и в начале лета текущего года. Собранные данные позволят ученым воссоздать планировку древнего кладбища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году египетская археологическая миссия обнаружила в районе Саккара гробницу сына первого правителя пятой династии Усеркафа.

    Весной текущего года испанские ученые выявили внутри древнеегипетской мумии папирус с фрагментом «Илиады» Гомера.

    Вскоре после этого специалисты нашли в провинции Эш-Шаркия шеститонную статую фараона Рамзеса II.

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    9 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Захарова сообщила о взаимодействии дипломатов с Непалом по поиску 11 россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России в Непале взаимодействует с властями страны по запросам об 11 россиянах, которые находились в зоне бедствия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Представители дипломатической миссии активно работают с местными властями для выяснения местонахождения соотечественников, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала текущую ситуацию в ходе брифинга.

    «Наше посольство в Непале взаимодействует с непальскими властями по запросам об 11 соотечественниках, которые находились в зоне бедствия. Ранее мы говорили о 12, но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи и на тот момент она не могла проинформировать своих родных, а потом вышла на связь, с ней все в порядке», – отметила дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября спасатели успешно эвакуировали десятерых россиян из затопленных районов Непала.

    Позже посольство республики в Москве приспустило государственный флаг в память о жертвах разрушительного стихийного бедствия.

    Российская дипломатическая миссия призвала родственников пропавших туристов направлять официальные запросы для организации поисков.

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    9 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Вьетнам присоединился к проекту российского ядерного реактора МБИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вьетнамская сторона стала партнером по созданию российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах, который возводится на территории Ульяновской области, сообщил Росатом.

    Госкорпорация официально объявила о расширении международного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Вьетнамский институт атомной энергии (Vinatom) определен головной организацией от Социалистической Республики Вьетнам для участия в проекте Международного центра исследований на базе реактора МБИР», – говорится в сообщении.

    Азиатские партнеры рассматривают данный шаг как стратегически важный этап для развития национальной ядерной науки и кадрового потенциала. Участие в консорциуме позволит вьетнамским специалистам получить доступ к передовой установке мощностью 150 мегаватт.

    Там они планируют реализовать масштабные программы по реакторной физике и радиационному материаловедению.

    Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах сейчас строится в городе Димитровград в Ульяновской области. Площадкой для возведения самого мощного в мире комплекса подобного типа стал Научно-исследовательский институт атомных реакторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции.

    Накануне посол азиатской республики в Москве Данг Минь Кхой анонсировал запуск двух энергоблоков АЭС «Ниньтхуан-1» в период с 2030 по 2035 год.

    В 2024 году президент Владимир Путин сообщил о планах создания вьетнамского Центра ядерной науки и технологий при содействии Росатома.

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    7 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    Анонсирована экспедиция «Дигория» для исследователей будущего

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские ученые разработают философский мастер-план будущего страны в рамках социально-гуманитарной экспедиции «Дигория», которая пройдет на теплоходе.

    В конце сентября 120 исследователей отправятся в речное путешествие по маршруту Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Дубна – Москва, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники проведут семинары и дискуссии, чтобы осмыслить будущее человека, общества и государства.

    Проект станет продолжением конференции «Философия будущего: идеи и смыслы». «Конференция «Философия будущего» показала колоссальный запрос на осмысление будущего в академической среде, но мы не хотели, чтобы этот разговор остался только в стенах МГУ. Экспедиция – это способ перевести диалог в новое поле и вовлечь в него молодых людей, у которых есть энергия и желание влиять на то, в какой стране и каком мире нам предстоит жить», – отметила генеральный директор ЭИСИ Анна Федулкина.

    Исследователи проанализируют сценарии развития и определят ключевые риски. Философ Александр Дугин обратил внимание на то, что главным вызовом современности является угроза утраты человека из-за развития постгуманизма и трансгуманизма. Итогом работы станет философский мастер-план будущего страны.

    В городах по маршруту следования участники изучат местный опыт развития и встретятся с экспертами. Прием заявок для молодых ученых от 25 до 40 лет продлили до 8 сентября. Мероприятие пройдет с 28 сентября по 2 октября.

    Летом текущего года в Москве открылась международная конференция «Философия будущего: идеи и смыслы».

    Весной эксперты платформы «Дигория» обсудили сценарии общественного развития страны на следующие сто лет.

    В прошлом году генеральный директор ЭИСИ Анна Федулкина отметила высокий уровень подготовки проектов участников этого форума.

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    8 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более 700 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой Анталье из-за масштабных лесных пожаров, бушующих вторые сутки, эвакуировали 720 человек из четырех населенных пунктов.

    Количество эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье достигло 720 человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Ihlas Haber Ajansi. Борьба с огнем продолжается уже вторые сутки.

    Эвакуация проведена в четырех населенных пунктах. В районе Аксу из села Караоз вывезли 25 жителей из 10 домов, из села Юмук – 105 человек из 29 домов и скот из 18 загонов, а из села Ешилькараман – 151 человека из 40 домов. В соседнем районе Кепез эвакуированы 439 жителей из 175 домов села Чамлыджа.

    Пожар тушат с применением трех самолетов, девяти вертолетов и значительного количества наземной техники. К ликвидации огня привлечены 1037 человек личного состава, 165 пожарных машин и 112 единиц вспомогательной техники. В тушении задействованы и спецсредства полиции – водометы, которые помогают сдерживать распространение пламени на критических участках, сообщает Haberturk.

    Из-за пожара возникли перебои с мобильной связью, к месту ЧП подтянуты передвижные базовые станции. Без электроснабжения остались 2632 абонента.

    Накануне сильный пожар вспыхнул вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов к северу от аэропорта Антальи.

    Местные власти исключили угрозу безопасности российских туристов из-за удаленности очагов возгорания от популярных курортов.

    В прошлом году для ликвидации огня в этой турецкой провинции спасатели задействовали более 30 воздушных судов.

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    9 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    В горах Кабардино-Балкарии возобновили поиски пропавших после схода лавины

    Спасатели возобновили поиск пяти пропавших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели утром в среду возобновили прерванные вечером во вторник из-за непогоды поиски альпинистов, пропавших после схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

    Спасательные отряды в среду утром возобновили операцию по поиску пропавших людей, прерванную накануне из-за плохих погодных условий, передает РИА «Новости». Трагедия произошла в Черекском районе, где снежная масса накрыла группу туристов.

    «С 06:00 мск среды работы возобновлены», – сообщил представитель регионального управления МЧС.

    Инцидент в Безенгийском ущелье произошел 6 сентября. Согласно последним данным, жертвами стихии стали 12 человек, еще шестеро получили различные травмы. Местонахождение пятерых участников похода до сих пор не установлено. В Росгвардии подтвердили, что среди погибших есть сотрудники ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября мощная снежная лавина обрушилась на группу альпинистов в Безенгийском ущелье.

    Накануне спасатели эвакуировали тела двенадцати погибших спортсменов в базовый лагерь.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

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