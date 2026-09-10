Поезда столичного МЦК перевезли более 1,4 млрд пассажиров за 10 лет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Движение по Московскому центральному кольцу открылось 10 лет назад, 10 сентября 2016 года, за это время поезда «Ласточка» проехали по кольцу более 57 млн километров, указали в РЖД, передает РИА «Новости».

Было совершено около 33 млн остановок и перевезено более 1,4 млрд пассажиров.

Составы оборудованы мягкими креслами, панорамными окнами, информационными табло, системами климат-контроля и беспроводным интернетом.

В августе 2024 года на Московском центральном кольце запустили первый электропоезд с автоматической системой управления третьего уровня.

После 2029 года власти планируют вывести на эту магистраль 60 полностью беспилотных составов.

Месяцем ранее разработчики из НИИАС начали обкатку поезда с отечественной системой четвертого уровня автономности.