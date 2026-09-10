Лето 2026 года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений

Tекст: Алексей Дегтярёв

Прошедшее лето признано самым жарким для Западной Европы за весь период метеорологических наблюдений, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы.

Температурные показатели августа совпали с рекордными значениями июля 2023 года.

«Средняя температура воздуха у поверхности Земли в августе 2026 года составила 16,96 градуса Цельсия, что на 0,85 градуса больше среднего показателя для периода с 1991 по 2020 год, что делает завершившийся месяц самым жарким августом», – отмечается в отчете службы Copernicus.

Средние температуры с июня по август в мире повторили рекорд 2024 года. Эксперты подчеркивают, что прошедшее лето в Западной Европе оказалось даже жарче аномального сезона 2003 года.

Температура поверхности Мирового океана также приблизилась к историческим максимумам. В августе средние значения нагрева морской воды достигли рекорда, ранее установленного в марте 2024 года.

Первые два месяца лета превысили климатическую норму в Западной Европе почти на три градуса.

Четыре аномальные волны жары привели к массовому росту смертности на континенте.

Нидерландский банк Triodos оценил возможный экономический ущерб Евросоюза от засухи в 180 млрд евро.