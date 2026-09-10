Глава ОАК сообщил о создании совместного инженерного центра в Индии

Глава ОАК Бадеха сообщил о планах создать инженерный центр в Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объединенная авиастроительная корпорация намерена открыть совместный инженерный центр на территории Индии, передает ТАСС. Взаимодействие по этому проекту начнется в ближайшее время.

«У нас в планах есть создание совместного инженерного центра здесь, в Индии. Мы с Московским авиационным институтом вместе уже сейчас прорабатываем программу сотрудничества как в научной, так и в образовательной сфере», – подчеркнул руководитель ОАК Вадим Бадеха во время выступления на международной промышленной выставке «Иннопром. Индия».

Глава корпорации также отметил готовность к реализации инициативы. По его словам, совместная работа с индийскими партнерами стартует в скором времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о планах расширения двустороннего сотрудничества с Индией в сфере гражданского авиастроения.

В январе ОАК и индийская корпорация HAL договорились о запуске лицензионного производства ближнемагистральных самолетов SJ-100.

На выставке Wings India 2026 российская корпорация и компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300.