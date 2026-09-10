Tекст: Алексей Дегтярёв

«История показывает, что совокупность сложных интриг, посредством которых англичане стравливают между собой целые государства, в конце концов приводит к тому, что сама Британия оказывается втянутой в развязанный ей же вооруженный конфликт», – заявил оперативный сотрудник ФСБ, передает РИА «Новости».

Представитель ведомства добавил, что жертвами подобных шпионских игр истеблишмента в итоге становятся простые британцы. По замыслу киевского режима, собранные агентом сведения предназначались для совершения диверсий против посла Найджела Кейси и других дипломатов.

Планировалось, что ответственность за атаки возложат на российскую сторону. Это должно было спровоцировать прямое столкновение Британии с Россией, обеспечить Киев новыми поставками вооружений и усилить санкционное давление.

Ранее ФСБ сообщила, что агент СБУ собирал данные для покушения на британского посла Кейси в России. Российское ведомство пообещало продолжить активную борьбу с иностранными разведками.