ФСБ: Киев планировал теракт против резиденции посла Британии в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержанный россиянин, работавший в охране дипломатической миссии, признался в подготовке нападения, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что в январе 2026 года установил контакт с украинским блогером Дмитрием Карпенко и передавал ему данные о системе безопасности диппредставительства.

«Также его очень и очень интересовала информация... как осуществляется охрана посольства и резиденции Британии в Москве – то есть это контрольно-пропускной режим, все мероприятия, которые проводились на территории резиденции, сколько сотрудников охраны, сколько сотрудников безопасности», – пояснил агент СБУ.

По словам фигуранта, Карпенко сообщил ему, что власти Украины планируют диверсию против британского посла Найджела Кейси. Злоумышленник собирал адреса проживания сотрудников посольства и данные о мероприятиях в резиденции на Софийской набережной.

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