Отшельница Агафья Лыкова собрала богатый урожай картофеля и моркови

Сибирская отшельница Агафья Лыкова собрала хороший урожай овощей при помощи студентов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Известная сибирская отшельница, представительница старообрядческой церкви Агафья Лыкова в этом году смогла вырастить богатый урожай картофеля и моркови, передает РИА «Новости». В сборе ягод ей оказали помощь студенты, которые летом добирались до ее заимки.

«Агафья Карповна делает все с молитвой, поэтому картошка и морковка у нее родились неплохо. Ягоду она подсобирала, ей помогали, еще летом были студенты, которые добирались до нее», – сообщил бизнесмен Али Узденов, оказывающий поддержку отшельнице.

Предприниматель добавил, что сейчас с Лыковой живет послушник, занимающийся заготовкой дров на зиму. Благотворители планируют дополнительно завезти продовольствие, муку, фрукты, а также корм для коз и собак.

Агафья Лыкова является единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, живших в изоляции с 1937 года. Геологи обнаружили таежных жителей в 1978 году в Западных Саянах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября возле заимки отшельницы появился бурый медведь. Прошлую зиму Агафья Лыкова благополучно пережила вместе с помощницей по хозяйству. В это же время в соседнем Красноярском крае дикий хищник насмерть задрал двух женщин.