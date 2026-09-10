Ученые заявили о планах выращивать овощи на лунной базе

ИМБП сообщил о планах выращивать пшеницу и овощи на лунной базе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские исследователи определили список культур для будущих космических поселений, передает ТАСС. В перечень вошли четыре вида растений, пригодных для культивирования вне Земли.

«Помидоры являются, в принципе, одним из четырех объектов, которые планируется выращивать на космических объектах типа лунной базы. Это пшеница, сладкий перец, помидоры, зеленые культуры», – сообщила Маргарита Левинских. По ее словам, создание новых сортов представляет собой довольно сложный процесс.

Космические растения должны обладать устойчивостью к агрессивной среде и заданными физическими параметрами. В августе – сентябре 2025 года в рамках специального проекта российские и белорусские школьники отправили семена томатов на орбиту бортом аппарата «Бион-М».

Учащимся поручили прорастить побывавшие в космосе семена и сравнить их с земными аналогами для изучения влияния невесомости и радиации. Левинских добавила, что воздействие околоземного пространства может привести к генетическим изменениям и появлению новых сортов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты запланировали годовой эксперимент по выращиванию салата на Международной космической станции. Россия и Китай договорились о совместном изучении лунного грунта. В прошлом году ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту биоспутник с семенами различных растений.