Хачанов пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США после отказа соперника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественный спортсмен обеспечил себе место в четверке лучших на турнире в Нью-Йорке, передает ТАСС. Встреча завершилась досрочно при счете 6:2, 7:5, 3:2 в пользу россиянина. Бельгийский оппонент снялся с соревнований из-за острой боли в ребре.

За выход в финал турнира Большого шлема Карен Хачанов поборется с представителем Германии Александром Зверевым. Немецкий теннисист ранее уверенно обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа. Полуфинальные матчи запланированы на 11 сентября.

В параллельном полуфинале встретятся американцы Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон. Последний выбил из сетки действующего чемпиона соревнований испанца Карлоса Алькараса. Финал состязаний с рекордным призовым фондом в 108 млн долларов состоится 13 сентября.

Сейчас Карену Хачанову 30 лет, он занимает 50-е место в мировом рейтинге. На счету спортсмена семь титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и серебряная медаль Олимпийских игр. Ранее теннисист уже доходил до полуфиналов в США и Австралии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четвертом круге текущего турнира российский спортсмен победил американца Лёрнера Тьена. На предыдущей стадии соревнований Карен Хачанов обыграл француза Бенжамена Бонзи. В прошлом году теннисист уже выходил в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто.