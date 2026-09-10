На Филиппинах при пожаре на пароме погибли и пропали без вести люди

Tекст: Катерина Туманова

«В среду вечером 43 человека были спасены после того, как на борту судна MV June Aster в водах у острова Корон вспыхнул пожар, сообщила береговая охрана Филиппин. На видеозаписи, опубликованной Береговой охраной, видно, как пламя охватывает части судна, а спасатели помещают тела в мешки для трупов», – передает Reuters.

Представитель Береговой охраны Ноэми Каябяб сообщила радиостанции DZXL, что в списке пассажиров судна числились 117 человек, а членов экипажа – 17.

Согласно данным о выживших и погибших, более 80 человек числятся пропавшими без вести, но эти цифры могут измениться по мере продолжения спасательной операции.

По ее словам, паром отплыл из Басеко в Маниле и направлялся к острову Корон. Причина пожара выясняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 14 человек. В августе пожар на турецком судне заставил туристов прыгать в море. Паром со 131 человеком на борту загорелся около Бали.



