Эндокринолог назвала идеальную дневную норму потребления сахара

Эндокринолог Табеева: Максимум всего сахара в день составляет 12 ложек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«ВОЗ рекомендует ограничивать свободные сахара до 10% от суточной калорийности, а в идеале – до 5%», – отметила Табеева, передает РИА «Новости».

Врач подчеркнула, что к свободным сахарам относится не только тот, который добавляют в чай или кофе. Сюда же входит сахар в готовых продуктах и напитках, включая выпечку, соусы и сладкую газировку. При рационе в 2000 килокалорий рекомендуемый максимум составляет до 50 граммов в день.

Специалист добавила, что употребление около 25 граммов сахара при том же количестве дневных калорий может принести дополнительную пользу организму.

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