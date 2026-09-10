Юрист: Средняя зарплата в 110 тыс. даст 4,4 пенсионного балла

Юрист Петкилев: Средняя зарплата в 110 тыс. рублей даст 4,4 пенсионного балла

Tекст: Алексей Дегтярёв

Россияне со средней зарплатой в 110 тыс. рублей в месяц могут накопить около 4,4 пенсионного балла в год, сказал Петкилев РИА «Новости».

Эксперт уточнил, что в 2026 году предельная величина базы для исчисления страховых взносов за сотрудника в Социальный фонд России составляет 2 млн 979 тыс. рублей, или около 248 тыс. рублей в месяц.

По словам специалиста, при такой официальной зарплате за год можно получить максимальные 10 пенсионных баллов, а с доходов выше этой суммы дополнительные коэффициенты уже не начисляются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для получения максимальных десяти индивидуальных пенсионных коэффициентов за год россиянам требуется ежемесячный доход свыше 248 тыс. рублей.

В российской пенсионной системе действует механизм ограничения влияния высокой зарплаты на размер будущей пенсии.

Для начисления максимальных трех коэффициентов работающим пенсионерам потребуется доход от 74 тыс. рублей.