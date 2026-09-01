Сотрудникам генконсульства в Бонне и Русского дома предписали покинуть ФРГ

В генконсульстве России в Бонне сообщили о требовании покинуть ФРГ

Tекст: Катерина Туманова

Сотрудникам российского генконсульства в Бонне, работникам Русского дома и членам их семей предписано оперативно покинуть территорию Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал посольства в Берлине.

«Всем сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано оперативно покинуть территорию ФРГ», – сказано в официальном заявлении дипмиссии.

Во вторник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о расторжении договора, который регулирует работу Русского дома в Берлине.

Он объяснил решение необходимостью укрепления национальной безопасности. Поводом для этого стал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, ответственность за который немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России. МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.