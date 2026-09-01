Tекст: Катерина Туманова

«Три мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП», – написал он.

Пушилин уточнил, что в Волновахе серьезно пострадала женщина 1959 года рождения, а в селе Бугас травмирован местный житель 1957 года рождения.

Еще один инцидент произошел в Центрально-Городском районе Горловки. Там мужчина 1990 года рождения подорвался на ранее неразорвавшемся кассетном суббоеприпасе. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Помимо ранения людей, зафиксированы разрушения инфраструктуры. Повреждены два жилых дома и два социальных объекта в Горловке, а также в Волновахском и Мангушском муниципальных округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при ударе ВСУ по Донецку ракетами Storm Shadow пострадали восемь человек. ВСУ обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства. Пушилин выразил уверенность в том, что Россия обязательно победит в СВО.



