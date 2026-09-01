WiWo: Руководство Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ

Tекст: Валерия Городецкая

Собеседники WiWo в автоконцерне, говоря о ситуации, сравнили предприятие с «Титаником», который, по их словам, уже врезался в айсберг, передает РИА «Новости».

«Производство в Эмдене и Цвиккау должно завершиться в 2031 году, в Ганновере – в 2032 году, а в Неккарзульме – в 2034 году», – говорится в публикации. Производство автомобилей планируется перенести на менее затратные площадки в Чехию, Словакию и Польшу.

Немецкие заводы могут избежать закрытия только при условии снижения издержек с текущих 6490 евро за автомобиль до общеевропейских 2832 евро к лету 2027 года, однако эксперты считают это нереальным. Ради экономии 50 млрд евро компания также намерена ликвидировать бренд Seat, снять с производства электромобиль Porsche Taycan с 2030 года и распродать доли в 700 дочерних структурах, включая Ducati и Traton. Кроме того, запланировано сокращение нескольких тысяч управленческих должностей.

Напомним, немецкий автогигант запланировал сокращение ста тысяч рабочих мест по всему миру.

Позже руководство концерна решило увеличить масштаб грядущих увольнений до 120 тысяч человек.

Для оптимизации ресурсов автопроизводитель объявил о существенном сокращении линейки выпускаемых моделей.