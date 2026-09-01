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    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига
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    1 сентября 2026, 21:43 • Новости дня

    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига

    Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в адрес российских государственных структур в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. 

    1 сентября Нечаев был вызван в немецкий МИД, где германская сторона заявила протест из-за предполагаемой причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, говорится в комментарии российского посольства в ФРГ.

    Как отмечает дипведомство, немецкие власти не представили российскому послу доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. При этом Берлин связал произошедшее с якобы нарастающими «гибридными атаками Москвы» и объявил о подготовке новых санкционных мер на уровне ЕС и в двустороннем формате.

    В числе заявленных Германией мер – закрытие до 18 сентября генерального консульства России в Бонне и прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения 2011 года о деятельности культурно-информационных центров. Последнее решение предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

    Сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано покинуть территорию Германии. Немецкая сторона назвала свои действия «взвешенной и соразмерной» реакцией и выразила надежду, что Москва не станет принимать ответных мер.

    Сергей Нечаев в свою очередь решительно отверг предъявленные Берлином обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Посол заявил, что произошедший в аэропорту Лейпцига инцидент используется в политических целях.

    В российском посольстве также заявили, что Нечаев расценивает действия германских властей как беспрецедентную эскалацию в отношениях двух стран.

    «Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – говорится в комментарии Нечаева.

    Посол также выразил сожаление в связи с продолжением курса Берлина на разрушение прежних механизмов российско-германского взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала достойный ответ на антироссийские действия Берлина.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    1 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией

    Глава компании Donaustahl Туман заявил о идущей между Берлином и Москвой войне

    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже находятся в состоянии вооруженного противостояния.

    Оружейник Штефан Туман поделился своим мнением в подкасте журналиста газеты Bild Пауля Ронцхаймера, передает РИА «Новости».

    По мнению Тумана, происходящее между двумя странами нельзя ограничивать определением «гибридная война». Он считает, что Берлин и Москва уже вовлечены в непосредственное противостояние.

    «Германия и Россия находятся в состоянии войны», – заявил предприниматель.

    Туман также сообщил, что его компания поставляет Украине боевые беспилотники. Donaustahl является немецким производителем продукции оборонного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал совместное производство беспилотников прямым вовлечением Германии в конфликт.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о состоянии конфликта с Россией.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2

    Трутнев сообщил о поставках обновленных Ан-2 с 2028 года

    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпромторг планирует начать поставки обновленных самолетов Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800 с 2028 года, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Я говорил с Минпромторгом. Они говорят, что готовы с будущего года поставлять полностью обновленные Ан-2 с пока еще старым двигателем, с 2028 года, они уже готовы поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800», – приводит слова Трутнева ТАСС.

    При этом он признался, что такой выход не кажется ему лучшим, так как после десятилетий использования Ан-2 стране приходится к нему возвращаться.

    Вице-премьер подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия на создании нового легкого самолета. По его словам, пока авиаконструкторы не могут предложить альтернативу, придется летать на Ан-2, но главной целью остается выпуск нового борта.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока во благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты СибНИА предложили восстановить летную годность 700 простаивающих самолетов Ан-2. Минпромторг сообщил о продолжении модернизации самолета Ан-2. Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С.


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    1 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и украинский актер Леонид Марченко, сыгравший Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался.

    Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

    Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

    Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

    В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

    В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

    В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.

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    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

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    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

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    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

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    1 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в День знаний посетил обновленный образовательный комплекс в Домодедово и предложил восьмиклассникам решить логическую задачу про зарастающее озеро.

    Глава кабмина приехал в домодедовскую школу «Орбита» в первый день учебного года, передает ТАСС. Во время экскурсии по зданию он зашел к ученикам профильного космического направления.

    Политик решил проверить смекалку детей. «Ребята, я хочу загадать вам задачку. Озеро зарастает камышом. В каждый следующий день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий. Сегодня, например, оно заросло на одну седьмую, завтра – на две седьмых, послезавтра – на четыре седьмых. Так вот, на 30-й день оно заросло наполовину. Когда зарастет полностью?» – спросил премьер.

    Один из присутствующих мальчиков моментально дал правильный ответ, сообщив, что водоем покроется растениями на 31-й день. На просьбу объяснить логику школьник ответил, что площадь покрытия ежедневно удваивается.

    Председатель правительства похвалил восьмиклассника за сообразительность и пожал ему руку. В качестве награды за правильное решение ученик получит специальную книгу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте популярности профильной математики среди школьников.

    Глава правительства назвал фундаментальной советскую систему образования.

    В прошлом году политик поддержал расплакавшуюся на Дне знаний младшеклассницу.

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    1 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    ЕК уволила известную антироссийскими заявлениями главу пресс-службы Каллас

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия сменила главу пресс-службы внешнеполитического ведомства Анитту Хиппер на австрийца Кристиана Виганда.

    Еврокомиссия назначила нового ведущего представителя внешнеполитической службы ЕС, передает РИА «Новости». Место Хиппер, известной резкими заявлениями в адрес России, занял Виганд, ранее уже работавший в пресс-службе ЕК.

    «Мы прощаемся с Аниттой Хиппер, которая была представителем Еврокомиссии уже во время первого мандата председателя Урсулы фон дер Ляйен, а потом являлась ведущим представителем по иностранным делам», – сообщила на брифинге в Брюсселе главный представитель ЕК Паула Пиньо. Хиппер, регулярно озвучивавшая позицию ЕК по России и украинскому конфликту, на свой последний брифинг вышла в темных очках, объяснив это медицинской необходимостью.

    Новым представителем по европейской внешней политике стал австриец Кристиан Виганд. Он проработал представителем ЕК в Брюсселе около десяти лет, отвечая за различные направления, включая юстицию и верховенство права. До возвращения в брюссельскую пресс-службу Виганд занимал должность исполняющего обязанности главы представительства Еврокомиссии в Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства задумали реорганизовать дипломатическую службу ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Политолог Александр Рар рассказал о конфликте главы евродипломатии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Российский дипломат Константин Долгов назвал бредом регулярные антироссийские заявления эстонского политика.

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    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

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    1 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии считает Москву причастной к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, заявили на совместной пресс-конференции глава МВД ФРГ Александер Добриндт и руководитель МИД Йоханн Вадефуль.

    По словам Добриндта, произошедшее 4 августа «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе», передает РБК. Он отметил, что немецкие власти возлагают ответственность за гибридную атаку именно на Россию.

    Российское посольство в Германии отвергло эти обвинения, назвав инцидент наспех состряпанной провокацией. Дипломаты подчеркнули, что подобная ситуация выгодна Киеву и европейским политикам, выступающим за продолжение военной поддержки Украины.

    Ранее издание Politico раскрыло планы Германии возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие следователи обнаружили генетические следы на найденном беспилотнике.

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    1 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о повреждениях и возгорании в портовой зоне Усть-Луга

    Возгорание возникло в портовой зоне Усть-Луга из-за дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    В портовой зоне Усть-Луга зафиксированы повреждения и возгорание из-за дрона, сообщил в Max-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – написал он.

    Дрозденко добавил, что отражение атаки дронов над регионом продолжается.

    Чуть ранее губернатор сообщал, что число сбитых над Ленинградской областью дронов с начала дня достигло 44.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Усть-Луга 14 августа ликвидировали последствия атаки БПЛА. ПВО сбила 62 беспилотника 30 августа в Ленинградской области. В тот же день в результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар.

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    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

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    1 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы

    Россельхознадзор опроверг сообщения о поголовной маркировке кур

    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы
    @ Martin Schutt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    С 1 сентября 2026 года владельцы личных подсобных хозяйств, содержащие более 10 голов домашней птицы, должны поставить поголовье на государственный учет. Россельхознадзор разъяснил порядок процедуры на фоне появившихся в СМИ и социальных сетях сообщений о необходимости индивидуального маркирования каждой птицы.

    Законодательство не предусматривает присвоение отдельного номера каждой курице, утке или другой домашней птице. Для поголовья применяется групповое маркирование, говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

    Государственная ветеринарная служба региона должна провести учет по месту содержания птицы: специалист осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер всей группе. Табличку с номером размещают на помещении, где содержатся животные.

    Процедура проводится бесплатно для владельцев личных подсобных хозяйств.

    В Россельхознадзоре пояснили, что главная задача учета – обеспечить прослеживаемость поголовья и оперативно реагировать на вспышки опасных заболеваний, в том числе высокопатогенного гриппа птиц. Наличие информации позволит быстро определить хозяйства, которые находятся в зоне риска.

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков подчеркнул, что новая система необходима для оперативного реагирования при вспышке инфекционного заболевания у птиц.

    «Учет животных в личных подсобных хозяйствах – это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан. Это инструмент прослеживаемости, который позволяет при возникновении очага заразной болезни в течение нескольких часов определить, какие хозяйства находятся в зоне риска, и не допустить дальнейшего распространения инфекции», – заявил он.

    По словам Савенкова, учет в первую очередь необходим для защиты самих владельцев и их хозяйств.  «Учет – это не нагрузка на владельца, а страховка для него», – отметил заместитель главы Россельхознадзора.

    В ведомстве также опровергли распространившиеся сообщения о том, что владельцам птицы необходимо обращаться для постановки животных на учет в многофункциональные центры. Как пояснили в Россельхознадзоре, МФЦ не участвуют в маркировании и учете животных и не имеют доступа к ветеринарным информационным системам.

    При этом власти намерены дополнительно оценить, как новые требования реализуются на практике. Такое поручение вице-премьер Дмитрий Патрушев дал Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору после заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращений граждан, сообщает официальный канал правительства России в Мах.

    По итогам проверки ведомства должны подготовить предложения по совершенствованию порядка учета животных. При разработке возможных изменений планируется учесть позицию Государственной думы и профильных ассоциаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума предложила правительству скорректировать постановление об учете животных. Весной Законодательное собрание Петербурга внесло в нижнюю палату документ о создании единого реестра питомцев. Осенью прошлого года группа депутатов разработала проект об обязательной маркировке домашних животных.

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    1 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести

    Эксперт Дандыкин: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе – дело чести

    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    В России наблюдается тенденция к воссозданию военных училищ. Обретение самостоятельности поможет вузам улучшить подготовку первичного офицерского звена и решать задачи прикладного характера, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. 1 сентября первокурсники Высшего военно-морского училища им. Фрунзе были приведены к присяге на борту «Авроры».

    «Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе уже более трех веков является одной из главных кузниц профильных кадров нашей страны. Заведение в разное время называлось Школой математических и навигацких наук, Морской академией, Морским кадетским корпусом», – напомнил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин

    Эксперт обратил внимание на богатую преемственность традиций учебного заведения. «Учреждение славится выдающимися выпускниками: Федор Ушаков, Петр Нахимов, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Семен Челюскин, Фердинанд Врангель, Александр Можайский, Василий Верещагин, Владимир Даль, Николай Римский-Корсаков. Они не только отстаивали честь нашей страны в морских сражениях, но и покоряли Антарктиду, руководили кругосветными экспедициями, писали великие оперы, создавали знаковые литературные труды», – указал он.

    «Через несколько лет после распада СССР училище было ликвидировано как самостоятельное учреждение в рамках популярной тогда тенденции к оптимизации. Сейчас же власти страны пришли к правильному выводу о необходимости воссоздания подобных учебных заведений. Это вопрос престижа. Не должен институт с трехвековой славной историей находиться в тени других организаций», – подчеркнул собеседник.

    Самостоятельность училища повышает его статус в глазах общества, заметил спикер. «Помимо этого, начальник учреждения будет иметь больше возможностей напрямую коммуницировать с региональными властями. Это положительно отразится на их совместной работе в решении важных для вуза вопросов», – детализировал эксперт.

    «Воссоздание вуза позволит руководству в большей степени проявлять самостоятельность в подготовке кадров, применять опробованные годами собственные методики, которые могут отличаться от других учебных заведений. Училище станет еще более качественно решать задачи по воспитанию первичного офицерского звена, а также более полно заниматься научной работой», – объяснил Дандыкин.

    Напомним, 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, проходят во вновь воссозданном Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. В них принимают участие главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев, а также представители Главного командования ВМФ, руководящего состава училища, выпускники и ветераны училища, почетные гости.

    Мероприятие начнется с торжественного построения курсантов и митинга по случаю начала учебного года. По традиции главнокомандующий ВМФ прочитает лекцию для курсантов, посвященную роли флота в обеспечении безопасности государства.

    Среди первокурсников 2026 года есть представители всех категорий абитуриентов: школьники, выпускники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие, проходившие службу по призыву в Вооруженных силах, и участники СВО. По традиции учебного заведения слова главной в жизни каждого мужчины клятвы они произнесли на борту легендарного крейсера «Аврора», пишет «Красная звезда».

    Напомним, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Документ предусматривает выделение учебного заведения из состава Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

    Новое учебное заведение получит статус федерального государственного казенного военного образовательного учреждения и перейдет в ведение Минобороны. Основными направлениями его деятельности определены подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ, а также проведение научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.

    Отметим, высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе – одно из старейших военно–морских учебных заведений России. Его история восходит к Навигацкому училищу, основанному Петром I в 1701 году. В 1998 году училище объединили с Высшим военно–морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола, а впоследствии оно вошло в состав Военно–морской академии имени Н. Г. Кузнецова. В 2012 году объединенный институт стал филиалом Единого учебно–научного центра ВМФ.

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