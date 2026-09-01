Пашинян заявил о скором визите в Москву

Эксперт: Последние 150 лет истории освободили Россию от обязательств перед Японией

Историк Ковалев: 150 лет отношений с Японией освободили Россию от обязательств перед соседом

«Позиция японского руководства о прибытии нашего президента на Курильские острова почему-то ограничивается событиями Второй мировой войны. Я считаю, что это ошибка. Дело заключается в том, что еще в XVII веке Курильские острова активно осваивались русскими: путешественниками, колонизаторами, вплоть до того, что эта территория при Екатерине II вообще была обозначена на наших картах как территория России, поскольку это освоение шло с севера на юг, то есть с Камчатки, в сторону острова Хабомаи», – говорит Ковалев.

Он напоминает, что этот остров тогда японцами и не был особо заселен, поскольку основное население не имеет к японцам никакого прямого отношения.

«Но уже в XIX веке Курильские острова становятся «яблоком раздора» между Россией и Японией. Японцы, воспользовавшись поражением России в Крымской войне, по сути своей, накладывают руку на южные острова Курильской гряды – это Уруп, Итуруп и Хоккайдо», – разъясняет историк.

«Но что для нас самое главное? 1875 год. Тогда, по сути, Россия отказывалась от Курильских островов при условии, что Япония не предъявляет никаких территориальных претензий применительно к острову Сахалин, и сама же Япония в результате Русско-японской войны 1904-1905 годов нарушила эти договоренности. По сути, Япония отменила все то, к чему мы пришли на протяжении нескольких десятилетий», – добавляет он.

Эксперт также напомнил о вооруженных конфликтах с Японией перед Второй мировой войной – боях у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. «Кстати, на Халхин-Голе показал свой талант будущий Маршал Победы Георгий Жуков. И лишь когда японцы поняли, что насколько Советский Союз серьезный противник, вот именно тогда японский милитаризм решил, что главная их агрессия будет распространяться не на север – в сторону Советского Союза, а на юг – в сторону Индокитая, Австралии, в сторону небезызвестного Перл-Харбора», – объясняет Ковалев.

Он напоминает, что в ходе Второй мировой войны сражающиеся с японцами союзники – англичане и американцы – увязывали некоторые поставки по ленд-лизу со вступлением СССР в войну с Японией после того, как Советский Союз разделается с нацистской Германией.

«Это я говорю как раз о том самом мифологизированном значении ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Да, конечно, страшно. Да, конечно, сверхоружие, но давайте называть вещи своими именами. В реалиях 1945 года еще было непонятно до конца, что же такое атомное оружие. Можно ли полностью бояться того, о чем ты не имеешь представления?» – отмечает Ковалев.



Он напомнил, что Советский Союз активно участвовал в разгроме Квантунской армии, были высажены наши десанты на те же самые Курильские острова, освобождены Южный Сахалин и Корея: «Это были не просто солдаты, это были солдаты-победители, прекрасно умевшие воевать. Советский Союз внес решающий вклад в разгром милитаристской Японии».

«Что касается самих Курильских островов, я считаю, что с точки зрения международного права, раз японцы нарушили наши договоренности 1875 года, можно считать, что мы свободны от обязательств перед ними. Острова Уруп, Итуруп и Хабомаи являются частью нашего государства и неотделимы от него», – подчеркнул историк.



Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил об изменении позиции Японии по вопросу мирного договора с Россией. Посол России в Японии Николай Ноздрев подчеркнул законную принадлежность Курильских островов России. Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила японские власти в двойных стандартах из-за их возмущения визитом Путина на Итуруп и замалчивания американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.