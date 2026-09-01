Пашинян поблагодарил Путина за бережное отношение к Армении

Tекст: Ольга Иванова

«Мы надеемся, что эти отношения важны для Российской Федерации тоже. Я думаю, что мы должны – и республика Армения, и РФ, и мы лично – очень бережно относиться к этим отношениям», – подчеркнул Пашинян в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

Глава армянского кабмина заверил, что правительство страны и он сам высоко ценят двусторонние связи. Политик добавил, что уверен в аналогичном отношении со стороны российского руководства, и еще раз поблагодарил за это.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече в Бишкеке премьер-министр Армении подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению сотрудничества с Москвой.

В мае политик назвал Россию сверхдержавой.

Весной армянский лидер заверил граждан в сохранении дружественных связей между двумя государствами.