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    1 сентября 2026, 21:48 • Новости дня

    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае ответных атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана в случае продолжения ответных атак на американские силы.

    Лидер Соединенных Штатов сделал жесткое предупреждение Тегерану относительно возможных военных действий, передает РИА «Новости». Выступая в эфире телеканала Fox News, он подчеркнул готовность к решительным мерам.

    «Если они нанесут ответный удар, по ним ударят гораздо сильнее. А если они сделают это снова, их больше не будет», – заявил Трамп.

    Таким образом американский лидер прокомментировал возможную реакцию Исламской республики на действия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал ежедневно наращивать удары по Ирану.

    Соединенные Штаты запланировали серьезные атаки по иранской территории.

    Ранее политик пригрозил полным уничтожением Исламской республики военным путем.

    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

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    1 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

    Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран уверен в своей победе на фоне противостояния с Соединенными Штатами. Об этом он сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

    «Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

    Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

    Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 06:13 • Новости дня
    Трамп обозвал Голливуд «катастрофой» и собрался его спасать

    Трамп вызвался спасать Голливуд

    Трамп обозвал Голливуд «катастрофой» и собрался его спасать
    @ Barbara Munker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп со своими советниками из мира кино и ТВ предложил ввести федеральные налоговые льготы, чтобы «снова сделать наш бизнес по производству фильмов и телепередач великим».

    Трамп назвал Голливуд «полной катастрофой» и предложил на федеральном уровне простимулировать кинопроизводство после встречи со своим спецпосланником в Голливуде Джоном Войтом.

    «Голливуд – это полная катастрофа! Несмотря на название, там почти нет работы. У нас нет никакого стимула быть там, и это очень сильно вредит Калифорнии», – приводит слова Трампа Fox News.

    По словам президента США, сумма, потраченная на налоговые льготы, будет в 10 раз увеличена за счет средств, поступающих в казну. Для достижения этой цели назначаются встречи с лидерами обеих партий, отметил он.

    «Я собираюсь предложить республиканцам и демократам объединиться и немедленно разработать законодательство, чтобы спасти кино-, телевизионный и развлекательный бизнес в Америке. Конгресс должен немедленно одобрить федеральный закон о стимулировании производства для создания рабочих мест в сфере развлечений в Америке», – написал он в Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киностудии в 2025 году заявили об опасности обрушения бизнеса из-за пошлин президента США. Американский лидер поручил министерству торговли начать повышение пошлин на зарубежные фильмы ради нацбезопасности. Кроме того, он заявил, что никто в Голливуде не смог бы сыграть Си Цзиньпина в кино.


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    1 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дэниел Дрисколл, гражданский министр армии США, руководивший сухопутными войсками, подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом, пишет WSJ.

    «Министр армии Дэн Дрисколл подал рапорт об отставке президенту Дональду Трампу после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом по поводу направления развития армии и увольнения многочисленных высокопоставленных офицеров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни.

    По словам представителя Белого дома Анны Келли, сухопутные войска США сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром, приводит ТАСС выдержку из статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ уже писала о возможной отставке министра армии США Дрисколла до конца года. Hill сообщала, что действующий министр армии Дэн Дрисколл планирует покинуть пост в ближайшие месяцы. В апреле Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов.


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    1 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете о своем отношении к возможному применению ядерного оружия против Ирана, который настойчиво стремился сохранить программу обогащения урана.

    Трамп ответил, что одной из главных целей войны было предотвращение разработки Ираном ядерной бомбы.

    В понедельник в Овальном кабинете Трампа спросили, «исключил ли он возможность применения ядерного оружия против Ирана».

    «Ну, я бы никогда так не сказал, но ответ – да. Я считаю это бесполезным. В этом нет смысла. Какой же это глупый вопрос. Вот они, полностью разгромлены в военном отношении. Значит, я их победил, и теперь мне нужно применить против них ядерное оружие? Какой глупый вопрос», – приводит Washington Post ответ американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Лавров заявлял, что в Иране к власти могут прийти сторонники разработки ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Песков отмечал, что Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом. Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

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    1 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Трамп заявил о выходе ситуации с преступностью в Чикаго из-под контроля

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможной гибели Чикаго из-за рекордного всплеска насилия и массовых перестрелок в минувшие выходные.

    Американский лидер выразил крайнюю обеспокоенность криминогенной обстановкой в городе, передает РИА «Новости».

    По его словам, без оперативного вмешательства федерального правительства мегаполис обречен.

    «В Чикаго насилие вышло из-под контроля и достигло рекордного уровня… за выходные 41 человек получил огнестрельные ранения, трое погибли. Такие цифры становятся нормой. Ситуация вышла из-под контроля», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Ранее канал ABC со ссылкой на данные местной полиции информировал, что в различных районах Чикаго за минувшие выходные огнестрельные ранения получили не менее 38 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне неизвестные преступники ранили 13 человек на юге Чикаго.

    Осенью прошлого года глава Белого дома распорядился перебросить в этот город 300 бойцов национальной гвардии. Позже федеральный судья бессрочно запретил президенту США привлекать военных к наведению порядка в мегаполисе.

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    1 сентября 2026, 03:58 • Новости дня
    Женщина на Таймс-сквер зарезала одного и поранила второго прохожего

    На Таймс-сквер женщина поранила ножом двух человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник днем ​​на нью-йоркской Таймс-свер женщина нанесла ножевые ранения как минимум двум людям, один из которых погиб, позже она была застрелена полицией после того, как отказалась сложить два ножа.

    «Она ничего не сказала. Она подошла к ней и ударила ножом в живот», – рассказал очевидец газете «New York Times» (NYT).

    На видео, которые запечатлели женщину с ножами и полицию, видно, как она держит ножи в обеих руках, очевидно, в противостоянии с полицейскими, стоящими полукругом вокруг нее примерно в трех метрах.

    Один из полицейских пытался обезвредить женщину электрошокером, но та стала бросаться на полицейских, после чего раздались выстрелы. Нападавшую застрелили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина с ножом тяжело ранил трех человек в Чехии. В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца. В результате нападения с ножом в Амстердаме ранения получили четыре человека.


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    31 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Axios назвал цели в Иране, по которым США планировали ударить

    Axios назвал удар по Ормузу целью США в борьбе с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам трех американских чиновников, президент США Дональд Трамп и его старшие помощники рассматривали возможность нанесения ограниченных ударов в Ормузском проливе, чтобы предотвратить восстановление Ираном своих радиолокационных и ракетных возможностей для атаки кораблей.

    «План, разработанный на прошлой неделе Центральным командованием США (CENTCOM) и поддержанный министром обороны Питом Хегсетом, не был одобрен Трампом перед обменом ударами с Ираном в эти выходные. Но он может дать ему зеленый свет после новой эскалации», – пишет портал Axios.

    Один американский чиновник сказал, что идея плана заключается в снижении риска иранских атак на нефтяные танкеры, корабли ВМС США и самолеты ВВС.

    В Белом доме заявили: «Президент сохраняет все имеющиеся в его распоряжении варианты. Иранцы хотят заключить сделку, но они всегда опаздывают на день и им не хватает доллара».

    По словам американских чиновников, CENTCOM обеспокоилось попытками Ирана восстановить свои радиолокационные, противовоздушные и противокорабельные ракетные возможности в проливе для более точного поражения кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании из-за атаки на остров Ларак. Иранский депутат пригрозил США суровым возмездием за эскалацию конфликта. Президент США пригрозил разнести на куски иранский остров Харк.


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    1 сентября 2026, 02:52 • Новости дня
    Неизвестные снаряды ударили по танкеру в Ормузском проливе

    UKMTO: Танкер атакован тремя снарядами у берегов Омана

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер подвергся атаке тремя неизвестными снарядами при прохождении через Ормузский пролив недалеко от побережья Омана, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    В сообщении ведомства указано, что три неизвестных снаряда ударили по танкеру в 17 морских милях к востоку от оманского города Эль-Хасаб.

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях от Эль-Хасаба, Оман. С танкера доложили об ударе тремя неизвестными снарядами во время исходящего транзита через Ормузский пролив», – заявило управление в соцсети X.

    Информации о возможных пострадавших членах экипажа или ущербе, нанесенном окружающей среде, пока не поступало. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий танкер STAR II подвергся атаке беспилотника в Черном море. Предположительно атакованный БПЛА в Черном море сухогруз сел на мель. UKMTO сообщило об обстреле танкера в Ормузском проливе.

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    1 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о солидарности россиян с народом Ирана

    Путин: Россияне солидарны с народом Ирана в борьбе за свои интересы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва поддерживает Тегеран в борьбе за национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на саммите ШОС в Киргизии.

    «В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Российский лидер добавил, что Москва старается оказывать иранской стороне необходимую помощь в текущей тяжелой ситуации. По его словам, страны уже обсуждали этот вопрос, и Россия поставляет партнерам нужные товары.

    Напомним, Кремль анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Перед началом этого мероприятия Масуд Пезешкиан предупредил о готовности Ирана дать решительный отпор американской агрессии.

    Ранее иранский лидер на русском языке поблагодарил руководство и граждан России за вдохновляющую поддержку.

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    1 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию в связи с конфликтом Ирана с США

    Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию в связи с конфликтом Ирана с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку Тегерана в условиях жесткого давления и санкций со стороны Соединенных Штатов.

    Пезешкиан выразил признательность Москве за поддержку в условиях напряженности в отношениях с Вашингтоном, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух стран состоялась в Бишкеке в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества.

    «Я хочу сказать большое спасибо за предоставленную возможность встретиться с вами… Мы благодарим вас за вашу позицию во время войны, во время конфликта, во время санкций США. Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях», – подчеркнул иранский президент в ходе беседы с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Иран и США заключили меморандум для прекращения войны.

    В апреле лидеры России и Ирана по телефону обсудили обстановку на Ближнем Востоке.

    В марте Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил Владимира Путина за поддержку.

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    1 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин отметил популярность российского образования среди иранцев

    Путин: Среди иранской молодежи растет интерес к российскому образованию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

    Глава государства обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования с иранским коллегой, передает РИА «Новости».

    «Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учится в России», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что в 2025-2026 учебном году количество обучающихся из исламской республики приблизилось к 10 тыс. человек. При этом 702 студента получают высшее образование за счет средств федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Ирана провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Министерство науки и высшего образования увеличило количество грантов для обучения иностранных граждан до трех тысяч.

    Учащиеся из других стран получили возможность оформления разрешения на временное проживание на период очного обучения в государственных вузах.

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    1 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом Ирана на саммите ШОС

    Путин и президент Ирана Пезешкиан встретились на саммите ШОС в Бишкеке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Переговоры двух лидеров прошли в государственной резиденции «Ала-Арча» после завершения основной программы саммита ШОС, передает РИА «Новости». Путин прибыл в Киргизию в понедельник для участия в международном мероприятии, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.

    В состав российской делегации вошли ключевые чиновники, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, зампреда правительства Алексея Оверчука и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Также присутствовали главы Минтранса и Минэнерго Андрей Никитин и Сергей Цивилев, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев и другие официальные лица.

    Предыдущая встреча глав государств состоялась в декабре прошлого года в Туркмении. Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, диалог в Бишкеке особенно актуален на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский лидер прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал переговоры глав государств на полях саммита.

    Перед началом мероприятия президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о готовности дать решительный отпор любой агрессии.

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    1 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин передал слова поддержки верховному лидеру Ирана

    Путин попросил президента Ирана передать привет верховному лидеру Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин попросил иранского коллегу Масуда Пезешкиана передать привет и слова поддержки верховному лидеру Исламской Республики Моджтабе Хаменеи.

    Президент России провел переговоры со своим иранским коллегой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, передает РИА «Новости». В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и международная повестка.

    «Прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики Моджтабе Хосейни Хаменеи», – сказал Путин во время общения с Пезешкианом.

    Глава российского государства прибыл в Бишкек накануне для участия в мероприятиях ШОС. Встреча с президентом Ирана состоялась во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС в Бишкеке.

    Весной российский лидер обсудил с эмиром Катара последствия американо-израильской агрессии против Ирана.

    Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе.

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    1 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин отметил важность гуманитарного сотрудничества Москвы и Тегерана

    Путин: Россия и Иран придают большое значение гуманитарному сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке подчеркнул особую значимость укрепления образовательных и культурных связей между Москвой и Тегераном.

    Глава государства прибыл в Киргизию накануне для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Во вторник состоялись официальные переговоры российского лидера с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    «Придаем большое значение расширению гуманитарного сотрудничества. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады», – сказал Путин в ходе двусторонней встречи.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Посол исламской республики в Москве Казем Джалали рассказал о планах Масуда Пезешкиана провести переговоры с президентом России во время этого мероприятия.

    Ранее министр энергетики Сергей Цивилев заявил о стратегическом значении укрепления сотрудничества с Ираном для нашей страны.

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