Встреча Путина и Пашиняна в Бишкеке длилась час

Большая часть этой встречи прошла в закрытом от прессы формате. Открытая часть переговоров была посвящена планам Армении по интеграции с европейскими структурами, передает ТАСС.
С российской стороны в диалоге участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков.
Также делегацию представили министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Сергей Цивилев, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава РЖД Олег Белозеров и руководитель Росатома Алексей Лихачев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прагматичном характере предстоящей беседы лидеров двух стран в Бишкеке.
В июле представитель Кремля подтвердил отсутствие точных сроков проведения армянского референдума о вступлении в ЕС.
Весной Владимир Путин подчеркнул спокойное отношение Москвы к европейским устремлениям Еревана.