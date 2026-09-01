Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

«Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

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