Умер глава Минцифры Самарской области Симонов

Федорищев назвал случившееся тяжелой потерей, передает ТАСС. «С глубоким прискорбием сообщаю, что 1 сентября 2026 года скоропостижно ушел из жизни врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Николаевич Симонов», – написал он.
Губернатор добавил, что погибший был талантливым управленцем и профессионалом. Чиновник приступил к работе в самарском правительстве 22 июля текущего года.
Ранее он занимал пост первого заместителя министра цифрового развития ЛНР. На этой должности госслужащий внес значительный вклад в улучшение взаимодействия военной и гражданской связи, получив медаль «За заслуги» II степени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Луганской народной республики поддержал кандидатуру Алексея Самойлова на должность премьер-министра.
В конце августа беспилотник атаковал логистический комплекс Ozon в Самарской области.
Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил об ударе дронов по местному промышленному предприятию.