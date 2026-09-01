Путин и Жапаров провели встречу на саммите ШОС

Tекст: Валерия Городецкая

Путин провел встречу с Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча», передает РИА «Новости».

Российский лидер прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС. На полях этого мероприятия глава государства проводит серию двусторонних встреч.

Предыдущая встреча политиков состоялась 23 апреля в Москве. Садыр Жапаров отметил, что тогда он сам выступил инициатором поездки, и Владимир Путин поддержал эту идею. По словам президента Киргизии, переговоры в российской столице продолжались более двух часов и охватили широкий круг вопросов двусторонних отношений.

Накануне российский лидер прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

Перед этим глава государства поздравил Садыра Жапарова с тридцатипятилетием независимости республики.

На самом заседании Совета глав государств ШОС Владимир Путин выразил уверенность в мощном стимуле для дальнейшего развития объединения.