  • Новость часаУшаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
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    1 сентября 2026, 21:40 • Новости дня

    КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США

    КСИР: Иран даст жесткий ответ на новые атаки США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби пригрозил Вашингтону жестким ответом на недавние американские удары по иранской территории.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби предупредил Вашингтон о последствиях недавних действий, передает РИА «Новости». «Суровое наказание ждет агрессоров, США пожалеют о новых атаках», – подчеркнул он.

    Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники добавило, что ответный удар Тегерана многократно превзойдет по мощности американские атаки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании.

    Месяцем ранее пресс-служба КСИР пообещала наказать американскую армию за ночные атаки. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Reuters узнало о заявленном Бессентом условии Силуанову

    Reuters раскрыло заявленное Силуанову Бессентом условие

    Reuters узнало о заявленном Бессентом условии Силуанову
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент исключил возможность оказания экономической помощи России или заключения двусторонних соглашений до завершения конфликта на Украине.

    Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским коллегой Антоном Силуановым на полях финансового саммита G20 в Северной Каролине, сообщает Reuters. В ходе беседы американский министр исключил возможность экономических соглашений до завершения украинского конфликта.

    Когда глава Минфина России Антон Силуанов попытался поднять вопросы, представляющие взаимный интерес, Бессент прервал его.

    «Пока война не закончится, ничего невозможно», – заявил Скотт Бессент.

    По данным агентства, основной темой разговора стал мирный план президента США Дональда Трампа. В российском ведомстве при этом отметили, что обсуждалось финансовое сотрудничество в рамках G20.

    Присутствие российского представителя на саммите вызвало недовольство европейских политиков, готовящих новые санкции, уточнило агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанова в понедельник встретился в с министром финансов США Бессентом. Президент США прокомментировал переговоры Силуанова и Бессента.

    В ходе выступления на саммите в США Силуанов предупредил о необратимых последствиях роста мирового госдолга.

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    1 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Американист: США продемонстрировали признание значимого статуса России

    Американист Дробницкий: США показали признание значимого статуса России

    Американист: США продемонстрировали признание значимого статуса России
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на готовность Москвы и Вашингтона к диалогу, реальных прорывов в двусторонних контактах до окончания конфликта на Украине ждать не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно о состоявшейся встрече глав российского и американского Минфинов Антона Силуанова и Скотта Бессента на полях саммита G20.

    «США, несмотря на недовольство некоторых союзников, пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран G20. Такой шаг стал не только знаком гостеприимства, но и своего рода признанием значимого статуса России, что вызвало нервную реакцию у той же Германии», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    По мнению собеседника, Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент не могли не провести двустороннюю встречу. «И Москва, и Вашингтон на разных уровнях подтверждают готовность к диалогу и взаимодействию», – пояснил он. Впрочем, как полагает аналитик, едва ли на данном этапе возможно достичь каких-либо значимых решений.

    «В частности, процесс урегулирования украинского кризиса, который долгое время ставился Штатами как приоритет в диалоге с Москвой, откровенно буксует. Удивительного в этом нет: в том же Вашингтоне значительное влияние имеют провоенные ястребы, а они не допустят договоренностей на условиях, которые были бы приемлемы для России. К тому же нельзя исключать, что Киев, подстрекаемый Лондоном, даст заднюю», – уточнил спикер.

    Дробницкий также обратил внимание на публикацию Reuters о том, что США не готовы обсуждать экономическое соглашение с Москвой до тех пор, пока не будет завершен военный конфликт на Украине. «Тем не менее, продолжение военного конфликта, судя по всему, действительно мешает Вашингтону начать обсуждать с Россией реализацию каких-либо совместных проектов», – уточняет эксперт.

    Однако сам факт встречи Силуанова и Бессента, поддержания контактов между двумя ядерными державами, внушает осторожный оптимизм, считает политолог. «У сторон, очевидно, имеется взаимное желание преодолеть сформировавшуюся дипломатическую пропасть. Однако ждать быстрого разрешения конфликта, масштабных договоренностей или тесного сотрудничества сейчас не стоит», – добавил он.

    Схожей точки зрения придерживается американист Роман Романов. По его оценкам, к встрече Силуанова и Бессента, как и ко многим другим между российскими и американскими официальными лицами, надо относиться сдержанно и без особых надежд. «Любой контакт между Вашингтоном и Москвой – позитивный фактор, так как администрация Трампа демонстрирует заинтересованность в сохранении каналов связи. Но о быстрых прорывах и прогрессе речь сегодня не идет», – написал он в своем Telegram-канале.

    Как полагает эксперт, на нынешнем этапе США и Россия могут нащупывать новые способы активизации переговорного процесса на разных уровнях, но не более. «К тому же Трамп и его окружение пока полностью заняты Ираном, который отнимает практически все внешнеполитические ресурсы администрации», – заключил Романов.

    Ранее Эрин Браун, замминистра финансов США по международным делам, назвала «продуктивной» встречу глав российского и американского Минфинов Антона Силуанова и Скотта Бессента на полях саммита G20, сообщает Politico. По ее словам, министры обсудили «план главы Белого дома Дональда Трампа по обеспечению мира и экономического роста». Кроме того, отметила она, Бессент сказал Силуанову: «Война должна закончиться. Мы хотим мирного исхода».

    Браун заявила, что включение Силуанова в список представительства на саммите в Северной Каролине было решением Белого дома. «Нам нравится ладить со всеми», – сказала она. Согласно сообщению Минфина России, главы ведомств обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и работу в рамках G20. В ходе выступления перед зарубежными коллегами и управляющими центральных банков стран-участниц объединения Силуанов заявил о необходимости вернуться к роли механизма финансовой координации государств для решения глобальных вызовов.

    Стоит отметить также, что присутствие представителей России на саммите вызвало возражения со стороны европейских чиновников. Глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль заявил, «что он не будет позировать для группового фото с российским министром финансов». В итоге фотография была сделана без Силуанова.

    Сенатор США Джин Шахин заявила: «Администрации Трампа необходимо оказывать давление на Путина и его команду, а не предоставлять им трибуну». Она также призвала Палату представителей рассмотреть закон Грэма об ужесточении санкций против России.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков возможного визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера пока нет. По его словам, конкретные дни для поездки не зарезервированы, поскольку переговорщики сейчас активно занимаются другими направлениями американской внешней политики.

    «Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

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    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

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    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

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    1 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести

    Эксперт Дандыкин: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе – дело чести

    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    В России наблюдается тенденция к воссозданию военных училищ. Обретение самостоятельности поможет вузам улучшить подготовку первичного офицерского звена и решать задачи прикладного характера, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. 1 сентября первокурсники Высшего военно-морского училища им. Фрунзе были приведены к присяге на борту «Авроры».

    «Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе уже более трех веков является одной из главных кузниц профильных кадров нашей страны. Заведение в разное время называлось Школой математических и навигацких наук, Морской академией, Морским кадетским корпусом», – напомнил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин

    Эксперт обратил внимание на богатую преемственность традиций учебного заведения. «Учреждение славится выдающимися выпускниками: Федор Ушаков, Петр Нахимов, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Семен Челюскин, Фердинанд Врангель, Александр Можайский, Василий Верещагин, Владимир Даль, Николай Римский-Корсаков. Они не только отстаивали честь нашей страны в морских сражениях, но и покоряли Антарктиду, руководили кругосветными экспедициями, писали великие оперы, создавали знаковые литературные труды», – указал он.

    «Через несколько лет после распада СССР училище было ликвидировано как самостоятельное учреждение в рамках популярной тогда тенденции к оптимизации. Сейчас же власти страны пришли к правильному выводу о необходимости воссоздания подобных учебных заведений. Это вопрос престижа. Не должен институт с трехвековой славной историей находиться в тени других организаций», – подчеркнул собеседник.

    Самостоятельность училища повышает его статус в глазах общества, заметил спикер. «Помимо этого, начальник учреждения будет иметь больше возможностей напрямую коммуницировать с региональными властями. Это положительно отразится на их совместной работе в решении важных для вуза вопросов», – детализировал эксперт.

    «Воссоздание вуза позволит руководству в большей степени проявлять самостоятельность в подготовке кадров, применять опробованные годами собственные методики, которые могут отличаться от других учебных заведений. Училище станет еще более качественно решать задачи по воспитанию первичного офицерского звена, а также более полно заниматься научной работой», – объяснил Дандыкин.

    Напомним, 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, проходят во вновь воссозданном Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. В них принимают участие главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев, а также представители Главного командования ВМФ, руководящего состава училища, выпускники и ветераны училища, почетные гости.

    Мероприятие начнется с торжественного построения курсантов и митинга по случаю начала учебного года. По традиции главнокомандующий ВМФ прочитает лекцию для курсантов, посвященную роли флота в обеспечении безопасности государства.

    Среди первокурсников 2026 года есть представители всех категорий абитуриентов: школьники, выпускники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие, проходившие службу по призыву в Вооруженных силах, и участники СВО. По традиции учебного заведения слова главной в жизни каждого мужчины клятвы они произнесли на борту легендарного крейсера «Аврора», пишет «Красная звезда».

    Напомним, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Документ предусматривает выделение учебного заведения из состава Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

    Новое учебное заведение получит статус федерального государственного казенного военного образовательного учреждения и перейдет в ведение Минобороны. Основными направлениями его деятельности определены подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ, а также проведение научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.

    Отметим, высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе – одно из старейших военно–морских учебных заведений России. Его история восходит к Навигацкому училищу, основанному Петром I в 1701 году. В 1998 году училище объединили с Высшим военно–морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола, а впоследствии оно вошло в состав Военно–морской академии имени Н. Г. Кузнецова. В 2012 году объединенный институт стал филиалом Единого учебно–научного центра ВМФ.

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    1 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Американист: Законопроект о санкциях против России оказался под двойной угрозой

    Эксперт Дудаков: Законопроект о санкциях против России оказался под угрозой

    Американист: Законопроект о санкциях против России оказался под двойной угрозой
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект, вводящий ограничения против торговых партнеров России, может не пройти Палату представителей. С одной стороны, демократы-центристы опасаются, что билль даст Дональду Трампу право волюнтаристски вводить тарифы в отношении любых стран, с другой стороны, республиканцы не заинтересованы в продвижении украинской повестки, непопулярной у избирателей, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Судьба законопроекта имени Линдси Грэма* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) в последний момент оказалась под угрозой: Палата представителей может его не утвердить. С одной стороны, против принятия билля выступают демократы-центристы. Они настроены в целом антироссийски, но опасаются, что инициатива даст чрезмерно широкие полномочия Дональду Трампу», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Демократы, в частности, переживают, что глава Белого дома воспользуется законопроектом, чтобы волюнтаристски вводить пошлины в отношении всего мира, как это было в 2025 году», – уточнил собеседник. Он напомнил, что тогда американский лидер устанавливал тарифы посредством президентских указов, однако Верховный суд США признал большую часть из них неконституционными, потому что они вводились в обход Конгресса.

    «Если будет принят билль имени Грэма, наделяющий президента правом вводить тарифы, у Трампа снова появится пространство для маневра, и он сможет угрожать всему миру торговыми войнами. Представителям Демпартии это не нравится: они выступают за свободную торговлю и критикуют главу Белого дома за то, что его изоляционистская и протекционистская политика привела к существенному росту цен и инфляции в Америке – особенно на импортные товары, доля которых в американской экономике весьма значительна», – детализировал Дудаков.

    С другой стороны, среди республиканцев тоже нет единого порыва поддержать законопроект о санкциях против России, продолжил американист. «Дело в том, что далеко не все в партии готовы продвигать украинскую повестку, которая непопулярна среди американского электората. Все это существенно осложняет прохождение билля в Палате представителей», – пояснил собеседник.

    Кроме того, весь сентябрь у Конгресса пройдет в рамках бюджетных баталий, добавил спикер. «У законодателей будет гораздо больше других, более существенных и важных дел, чем проект имени Грэма: нужно принять все бюджеты, включая застрявший в Сенате военный бюджет Трампа на 1,15 трлн долларов. Демократы сейчас блокируют и его, потому что не хотят давать главе Белого дома деньги на продолжение конфликта в Персидском заливе», – отметил аналитик.

    «В октябре же Конгресс снова отправится в отпуск – на этот раз предвыборный. Все разъедутся по своим штатам и округам и будут заниматься электоральными кампаниями. Таким образом, времени остается немного, и я не исключаю, что в итоге санкционный билль может оказаться в долгом ящике именно из-за раскола и разногласий на Капитолийском холме», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что продвижение законопроекта о санкциях США против торговых партнеров России рискует остановиться в Палате представителей. Причина состоит в сопротивлении демократов и отсутствии поддержки со стороны республиканцев, пишет Politico.

    Лидеры Республиканской партии не включили законопроект в список на голосование на этой неделе. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал, что борьба вокруг документа будет непростой и посетовал на оппонирование со стороны демократов. «Мы последовательно занимаем жесткую позицию по отношению к России», – напомнил он.

    Сторонники «пакета Грэма» утверждают, что закон предоставит президенту США новые возможности для введения тарифов для давления на Россию. Однако, отмечает Politico, на процесс влияют раскол в республиканском большинстве относительно конфликта на Украине и опасения законодателей по поводу потенциального «злоупотребления» администрации расширенными полномочиями.

    Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис предупредил, что расширение и задействование тарифных рычагов Трампа может в итоге привести к удорожанию жизни американцев, сообщает The Hill. Даже если «закон Грэма» будет вынесен на рассмотрение, неясно, получит ли он достаточную поддержку республиканцев. «За 14 лет я ни разу не голосовал за введение санкций против суверенного государства», – заявил член Палаты представителей Томас Масси.

    «У Трампа уже есть достаточно полномочий для введения санкций против компаний, частных лиц и судов, поддерживающих российскую военную машину», – говорится в совместном заявлении конгрессмена-демократа Дона Бейера, а также сенаторов Рона Уайдена и Элизабет Уоррен.

    «Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана от 2026 года» был принят Сенатом в начале августа 86 голосами против 11. Сам вдохновитель документа не застал этого момента – в июле он скоропостижно скончался после очередного визита в Киев.

    Суть документа заключается в желании радикально сократить нефтегазовые доходы России за счет жесткого давления на покупателей ее энергоресурсов в третьих странах. В случае принятия президент США получит полномочия вводить 100-процентные заградительные пошлины на любые товары из государств, которые продолжают закупать российские нефть и природный газ.

    Мера напрямую бьет по пятерке крупнейших покупателей и посредников (в первую очередь – по Китаю и Индии). В документе прописаны рестрикции против «теневого флота» – танкеров, используемых для транспортировки сырья в обход западного ценового потолка. Под санкции подпадает также импорт российского урана.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему закон Грэма вредит интересам США.

    Комментарии (2)
    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    1 сентября 2026, 06:42 • Новости дня
    Politico узнала о пробуксовке в Конгрессе закона Грэма о санкциях против России

    Politico: Закон Грэма о санкциях против России забуксовал

    Politico узнала о пробуксовке в Конгрессе закона Грэма о санкциях против России
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Менее месяца назад подавляющее двухпартийное большинство в сенате проголосовало за то, чтобы почтить память покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) и принять законопроект о санкциях против торговых партнеров России.

    «Теперь законопроект находится под серьезной угрозой застревания в Палате представителей, где он сталкивается со значительным сопротивлением со стороны демократов, отсутствием энтузиазма со стороны республиканцев и ослаблением стремления почтить память покойного сенатора от Южной Каролины», – пишет газета Politico.

    Издание отмечает, что лидеры Республиканской партии не включили документ в список законопроектов, которые должны быть вынесены на голосование на этой неделе.

    Когда ведущие республиканские законодатели в понедельник после пятинедельного летнего перерыва прибыли в Капитолий, никто из них не сказал, что принятие Закона Линдси Грэма о санкциях против России находится в числе приоритетных задач, сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дробницкий заявлял, что закон Грэма о санкциях против России останется молчащим. Закон Грэма о санкциях против России начал пугать самих американцев. В июле американский президент призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме.

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    31 августа 2026, 23:37 • Новости дня
    Трамп прокомментировал переговоры Силуанова и Бессента

    Трамп позитивно оценил переговоры Силуанова и Бессента

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на позитивные результаты визита министра финансов России Антона Силуанова в США и встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом.

    «Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми», – передает РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп отметил, что визиты иностранных представителей уровня Силуанова являются одной из причин его политического успеха.

    Пресс-служба Минфина России сообщала, что Силуанов принял участие в первом дне встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20. Мероприятие проходит с 31 августа по 1 сентября в американском Эшвилле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанова в понедельник встретился в с министром финансов США Бессентом. В ходе выступления на саммите Силуанов указал точки роста российской экономики и предупредил о необратимых последствиях роста мирового госдолга.

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    1 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

    Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран уверен в своей победе на фоне противостояния с Соединенными Штатами. Об этом он сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

    «Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

    Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

    Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.

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    1 сентября 2026, 08:34 • Новости дня
    Минфин США назвал продуктивной встречу Силуанова и Бессента
    Минфин США назвал продуктивной встречу Силуанова и Бессента
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов России Антон Силуанов и глава американского Минфина Скотт Бессент провели продуктивную встречу на полях G20, заявила заместитель главы финансового ведомства США по международным делам Эрин Браун.

    Американская сторона высоко оценила прошедшие в Эшвилле переговоры, передает ТАСС. Браун отметила конструктивный характер диалога. «У министра Бессента была продуктивная встреча с министром финансов России», – сообщает издание Politico.

    На полях саммита американская сторона заверила в стремлении к мирному завершению конфликта на Украине. Стороны также затронули план президента США Дональда Трампа по экономическому росту. Решение пригласить российскую делегацию на мероприятия принимал непосредственно Белый дом, протоколу которого следует американское ведомство.

    Отечественное министерство подтвердило факт переговоров, в ходе которых обсуждалось двустороннее финансовое взаимодействие. Журналисты подчеркивают, что допуск Москвы к участию в заседаниях вызвал сильное недовольство европейских союзников Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров министров на полях саммита.

    Главной темой беседы глав ведомств стало украинское урегулирование.

    При этом американский министр исключил возможность оказания экономической помощи Москве до завершения конфликта.

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    1 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дэниел Дрисколл, гражданский министр армии США, руководивший сухопутными войсками, подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом, пишет WSJ.

    «Министр армии Дэн Дрисколл подал рапорт об отставке президенту Дональду Трампу после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом по поводу направления развития армии и увольнения многочисленных высокопоставленных офицеров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни.

    По словам представителя Белого дома Анны Келли, сухопутные войска США сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром, приводит ТАСС выдержку из статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ уже писала о возможной отставке министра армии США Дрисколла до конца года. Hill сообщала, что действующий министр армии Дэн Дрисколл планирует покинуть пост в ближайшие месяцы. В апреле Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов.


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    1 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете о своем отношении к возможному применению ядерного оружия против Ирана, который настойчиво стремился сохранить программу обогащения урана.

    Трамп ответил, что одной из главных целей войны было предотвращение разработки Ираном ядерной бомбы.

    В понедельник в Овальном кабинете Трампа спросили, «исключил ли он возможность применения ядерного оружия против Ирана».

    «Ну, я бы никогда так не сказал, но ответ – да. Я считаю это бесполезным. В этом нет смысла. Какой же это глупый вопрос. Вот они, полностью разгромлены в военном отношении. Значит, я их победил, и теперь мне нужно применить против них ядерное оружие? Какой глупый вопрос», – приводит Washington Post ответ американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Лавров заявлял, что в Иране к власти могут прийти сторонники разработки ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Песков отмечал, что Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом. Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

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