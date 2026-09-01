  • Новость часаУшаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
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    Аграриям на Украине предрекли закрытие черноморских портов до зимы
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    Путин заверил Эрдогана в своевременном запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2026 году
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига
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    В Казахстане сообщили о введении электронного разрешения на въезд для россиян
    1 сентября 2026, 21:36 • Новости дня

    Путин заявил о надежде на преодоление кризиса в отношениях с Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на будущее преодоление кризиса в отношениях между Москвой и европейскими странами, учитывая фундаментальные интересы обеих сторон.

    В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Киргизии Путин обсудил сложности во взаимодействии ЕАЭС и Евросоюза, передает РИА «Новости». Президент отметил несовпадение стандартов и технических норм в регулировании сельхозпродукции.

    «Мы это неоднократно проходили, попытки – еще когда у нас были более-менее нормальные отношения – договориться с европейцами о каких-то компромиссах ни к чему не привели, ни к чему», – подчеркнул Путин.

    Президент охарактеризовал европейских партнеров как жестких и упертых переговорщиков. По его словам, из-за этого сторонам не удалось найти решения почти ни по одному вопросу.

    Однако он выразил уверенность, что в будущем преодоление разногласий станет необходимым, учитывая фундаментальные интересы и взаимодополняемость экономик России и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал стремление Еревана в Евросоюз законным правом.

    В мае глава государства счел восстановление связей с европейскими странами взаимовыгодным процессом. До этого российский лидер отверг вину Москвы в текущем кризисе отношений с государствами Европы.

    1 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и украинский актер Леонид Марченко, сыгравший Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался.

    Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

    Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

    Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

    В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

    В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

    В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.

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    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН

    Путин вспомнил о дипломатической работе Громыко в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вспомнил о работе министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, вошедшего в историю ООН как «господин Ноу».

    Российский лидер подчеркнул, что Москву не всегда устраивает работа Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация наблюдалась во все времена.

    «Неслучайно, и здесь мои коллеги из СНГ знают это, может быть, лучше других, неслучайно министра иностранных дел Советского Союза, господина Громыко, часто называли «господин Ноу», – сказал он.

    Президент добавил, что советский министр активно использовал право вето для защиты интересов СССР и стран Африки, Латинской Америки и Азии. Эти государства боролись за свободу против колониального господства. Андрей Громыко стоял у истоков создания ООН и стал первым советским представителем при организации в 1946 году.

    Дипломат возглавлял Министерство иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год, став настоящим символом советской внешней политики. Коллеги всегда отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и выдающееся искусство вести переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер указал на необходимость адаптации Организации Объединенных Наций к современным реалиям.

    Глава государства назвал устав всемирной структуры ключевым источником международного права.

    В прошлом году президент объяснил происхождение прозвища Андрея Громыко трудностями согласования вопросов в период холодной войны.

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    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

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    1 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в День знаний посетил обновленный образовательный комплекс в Домодедово и предложил восьмиклассникам решить логическую задачу про зарастающее озеро.

    Глава кабмина приехал в домодедовскую школу «Орбита» в первый день учебного года, передает ТАСС. Во время экскурсии по зданию он зашел к ученикам профильного космического направления.

    Политик решил проверить смекалку детей. «Ребята, я хочу загадать вам задачку. Озеро зарастает камышом. В каждый следующий день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий. Сегодня, например, оно заросло на одну седьмую, завтра – на две седьмых, послезавтра – на четыре седьмых. Так вот, на 30-й день оно заросло наполовину. Когда зарастет полностью?» – спросил премьер.

    Один из присутствующих мальчиков моментально дал правильный ответ, сообщив, что водоем покроется растениями на 31-й день. На просьбу объяснить логику школьник ответил, что площадь покрытия ежедневно удваивается.

    Председатель правительства похвалил восьмиклассника за сообразительность и пожал ему руку. В качестве награды за правильное решение ученик получит специальную книгу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте популярности профильной математики среди школьников.

    Глава правительства назвал фундаментальной советскую систему образования.

    В прошлом году политик поддержал расплакавшуюся на Дне знаний младшеклассницу.

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    1 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    ЕК уволила известную антироссийскими заявлениями главу пресс-службы Каллас

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия сменила главу пресс-службы внешнеполитического ведомства Анитту Хиппер на австрийца Кристиана Виганда.

    Еврокомиссия назначила нового ведущего представителя внешнеполитической службы ЕС, передает РИА «Новости». Место Хиппер, известной резкими заявлениями в адрес России, занял Виганд, ранее уже работавший в пресс-службе ЕК.

    «Мы прощаемся с Аниттой Хиппер, которая была представителем Еврокомиссии уже во время первого мандата председателя Урсулы фон дер Ляйен, а потом являлась ведущим представителем по иностранным делам», – сообщила на брифинге в Брюсселе главный представитель ЕК Паула Пиньо. Хиппер, регулярно озвучивавшая позицию ЕК по России и украинскому конфликту, на свой последний брифинг вышла в темных очках, объяснив это медицинской необходимостью.

    Новым представителем по европейской внешней политике стал австриец Кристиан Виганд. Он проработал представителем ЕК в Брюсселе около десяти лет, отвечая за различные направления, включая юстицию и верховенство права. До возвращения в брюссельскую пресс-службу Виганд занимал должность исполняющего обязанности главы представительства Еврокомиссии в Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства задумали реорганизовать дипломатическую службу ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Политолог Александр Рар рассказал о конфликте главы евродипломатии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Российский дипломат Константин Долгов назвал бредом регулярные антироссийские заявления эстонского политика.

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    1 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии считает Москву причастной к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, заявили на совместной пресс-конференции глава МВД ФРГ Александер Добриндт и руководитель МИД Йоханн Вадефуль.

    По словам Добриндта, произошедшее 4 августа «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе», передает РБК. Он отметил, что немецкие власти возлагают ответственность за гибридную атаку именно на Россию.

    Российское посольство в Германии отвергло эти обвинения, назвав инцидент наспех состряпанной провокацией. Дипломаты подчеркнули, что подобная ситуация выгодна Киеву и европейским политикам, выступающим за продолжение военной поддержки Украины.

    Ранее издание Politico раскрыло планы Германии возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие следователи обнаружили генетические следы на найденном беспилотнике.

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    1 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Зеленский возмутился отпусками европейских политиков на фоне ударов по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство поведением западных союзников на фоне ударов по украинской инфраструктуре.

    По его словам, европейские партнеры предпочли отдых вместо активной дипломатической работы, передает РИА «Новости».

    «Последние две недели Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться... Ощущением такого, знаете... «дипломатия по плану». То есть если отпуск, то отпуск», – цитирует украинского лидера издание «РБК-Украина».

    Политик подчеркнул, что подобный подход союзников оставляет негативное впечатление. Он отметил, что дипломатические усилия западных стран будто подчиняются строгому расписанию, в котором отпуск имеет приоритет над текущими вызовами.

    В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие на Западе усталости от помощи Украине.

    Весной лояльные к Киеву европейские лидеры устали от постоянных нотаций Владимира Зеленского.

    В начале года на форуме в Давосе украинский политик обрушился с резкой критикой на ближайших союзников из-за их несамостоятельности.

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    1 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы

    Россельхознадзор опроверг сообщения о поголовной маркировке кур

    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы
    @ Martin Schutt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    С 1 сентября 2026 года владельцы личных подсобных хозяйств, содержащие более 10 голов домашней птицы, должны поставить поголовье на государственный учет. Россельхознадзор разъяснил порядок процедуры на фоне появившихся в СМИ и социальных сетях сообщений о необходимости индивидуального маркирования каждой птицы.

    Законодательство не предусматривает присвоение отдельного номера каждой курице, утке или другой домашней птице. Для поголовья применяется групповое маркирование, говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

    Государственная ветеринарная служба региона должна провести учет по месту содержания птицы: специалист осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер всей группе. Табличку с номером размещают на помещении, где содержатся животные.

    Процедура проводится бесплатно для владельцев личных подсобных хозяйств.

    В Россельхознадзоре пояснили, что главная задача учета – обеспечить прослеживаемость поголовья и оперативно реагировать на вспышки опасных заболеваний, в том числе высокопатогенного гриппа птиц. Наличие информации позволит быстро определить хозяйства, которые находятся в зоне риска.

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков подчеркнул, что новая система необходима для оперативного реагирования при вспышке инфекционного заболевания у птиц.

    «Учет животных в личных подсобных хозяйствах – это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан. Это инструмент прослеживаемости, который позволяет при возникновении очага заразной болезни в течение нескольких часов определить, какие хозяйства находятся в зоне риска, и не допустить дальнейшего распространения инфекции», – заявил он.

    По словам Савенкова, учет в первую очередь необходим для защиты самих владельцев и их хозяйств.  «Учет – это не нагрузка на владельца, а страховка для него», – отметил заместитель главы Россельхознадзора.

    В ведомстве также опровергли распространившиеся сообщения о том, что владельцам птицы необходимо обращаться для постановки животных на учет в многофункциональные центры. Как пояснили в Россельхознадзоре, МФЦ не участвуют в маркировании и учете животных и не имеют доступа к ветеринарным информационным системам.

    При этом власти намерены дополнительно оценить, как новые требования реализуются на практике. Такое поручение вице-премьер Дмитрий Патрушев дал Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору после заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращений граждан, сообщает официальный канал правительства России в Мах.

    По итогам проверки ведомства должны подготовить предложения по совершенствованию порядка учета животных. При разработке возможных изменений планируется учесть позицию Государственной думы и профильных ассоциаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума предложила правительству скорректировать постановление об учете животных. Весной Законодательное собрание Петербурга внесло в нижнюю палату документ о создании единого реестра питомцев. Осенью прошлого года группа депутатов разработала проект об обязательной маркировке домашних животных.

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    1 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Армении о начале процедуры вступления в Евросоюз фактически означает выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Бишкеке.

    Путин назвал вступление Армении в Евросоюз равносильным выходу из ЕАЭС из-за несовместимости членства в двух организациях, передает ТАСС.

    «Уважаемый Никол Воваевич, мы с вами сейчас подискутируем, мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей», – заявил президент России.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян признал невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Ереван в кратчайшие сроки определиться с геополитическим вектором.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процессы сближения с двумя объединениями взаимоисключающими.

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    1 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне

    Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин закрывает генконсульство России в Бонне

    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне
    @ bonn.mid.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Причиной стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа, передает ТАСС. «Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге», – заявил Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.

    По согласованию с канцлером министр распорядился закрыть дипмиссию с 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривали возможность закрытия генерального консульства России в Бонне.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о согласовании ответных мер с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

    Накануне Берлин планировал возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

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    1 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

    Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие и реализацию масштабных инициатив.

    «Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики», – подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается высоким.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обратил внимание на важность совместных проектов, в частности строительства атомной электростанции «Аккую». По его словам, работы над первым реактором находятся на стадии завершения, и после запуска объекта Анкара и Москва обсудят дальнейшие шаги в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне турецкий лидер вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    В столице Киргизии главы государств провели двусторонние переговоры.

    Месяцем ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

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    1 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне

    Захарова: Москва даст достойный ответ на закрытие генконсульства в Бонне

    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие власти получат достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генеральное консульство в Бонне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Берлин пошел на обострение отношений под надуманным предлогом, передает ТАСС. Захарова подчеркнула, что российские учреждения давно не давали покоя властям Германии, поэтому они придумали повод для их закрытия. При этом никаких доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

    Дипломат также отметила, что Берлин замаран участием в терактах и разжиганием украинского конфликта. Москва намерена дать ответ на все антироссийские решения.

    Напомним, Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига.

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

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    1 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заверил Эрдогана в своевременном запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2026 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в Турции будет запущен в 2026 году, как и планировалось. Об этом российский лидер заявил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Встреча состоялась во вторник в Киргизии, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Одной из тем переговоров лидеров России и Турции стало российско-турецкое сотрудничество в энергетической сфере, включая реализацию проекта АЭС «Аккую», передает РИА «Новости».

    Путин напомнил, что перед российской госкорпорацией «Росатом» была поставлена задача завершить работы и запустить первый блок станции в текущем году.

    «Вы ставили задачу перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году», – сказал президент России.

    Глава государства заверил турецкого коллегу, что сроки реализации проекта сохраняются. «Так оно и будет, компания в графике», – добавил Путин.

    АЭС «Аккую» строится российской стороной в турецкой провинции Мерсин. Проект предусматривает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

    В августе специалисты успешно выполнили пробный набор вакуума в конденсаторе турбины.

    Перед этим глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил окончание строительных работ на объекте.

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    1 сентября 2026, 11:28 • Новости дня
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    @ Петр Ковалев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что принятые на саммите в Бишкеке решения обеспечат мощный стимул для развития Шанхайской организации сотрудничества.

    Выступая на заседании Совета глав государств ШОС, глава государства подчеркнул значимость подготовленных соглашений, передает РИА «Новости».

    «Убежден, что подготовленный к одобрению по итогам нынешнего заседания солидный пакет решений придаст нашему партнерству в ШОС новый импульс», – сказал Владимир Путин. Он также выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за высокий уровень организации мероприятия.

    Москва полностью разделяет подходы участников объединения к глобальной повестке, которые отражены в итоговой Бишкекской декларации. Российская сторона активно поддерживает шаги по повышению эффективности рабочих механизмов организации. Изменения в основополагающую Хартию позволят запустить Универсальный центр реагирования на угрозы в Ташкенте и Антинаркотический центр в Душанбе.

    Кроме того, вводится единый статус партнера ШОС, который будет присваиваться всем государствам-наблюдателям и участникам диалога. По словам российского лидера, это нововведение поможет оптимизировать взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными странами. В текущем году саммит проходит под председательством Киргизии при участии представителей 17 государств и шести международных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита в Бишкеке утвердили 28 совместных документов.

    Лидеры стран ШОС подписали декларацию о приоритете ядерной безопасности.

    Государства-члены договорились продвигать реформу мировых финансовых институтов.

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