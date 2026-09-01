Пашинян заявил о желании развивать отношения с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Во время беседы Пашинян подчеркнул важность развития связей между государствами, передает РИА «Новости». «Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших отношений с Российской Федерацией», – заявил он.

Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС. На полях этого мероприятия глава государства проводит серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах обсудить тему референдума о внешнеполитическом векторе Еревана.

Месяцем ранее глава армянского правительства признал невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.