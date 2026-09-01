Песков: Германия держит курс на дальнейшую эскалацию против России

Tекст: Денис Тельманов

Песков прокомментировал недавние решения немецких властей и выдвинутые обвинения, передает РИА «Новости». По его словам, со стороны Берлина не последовало никаких аргументов, подтверждающих серьезные заявления в адрес Москвы.

«Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Он также отметил отсутствие доказательной базы в связи с инцидентом в Лейпциге. Представитель Кремля добавил, что очевидным остается факт дальнейшего движения Германии по пути эскалации напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

МИД ФРГ вызвал российского посла для обсуждения ситуации.

Канцлер Фридрих Мерц пообещал согласовать ответные меры с партнерами по НАТО и Евросоюзу.