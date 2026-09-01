МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне

Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал

Путин поздравил россиян с Днем знаний

Tекст: Катерина Туманова

«Искренне рад поздравить с Днём знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников», – говорится в поздравительном послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

В обращении подчеркивается, что начало учебного года остается особенным праздником, наполненным радостью встреч и добрыми чувствами.

Отдельные теплые слова президент адресовал первоклассникам, для которых школа станет огромным миром открытий.

«Хочу пожелать вам больших успехов, а ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат», – сказал он.

Президент особо отметил обязанность взрослых помочь подрастающему поколению раскрыть способности и найти свое призвание.

«Конечно, в учёбе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперёд. Перед вами – огромное пространство возможностей», – напомнил Путин.

Он указал на то, что перед молодежью открыто множество возможностей, включая новые масштабные проекты в экономике, науке и сфере высоких технологий.

Несмотря на внедрение передовых технологий в образовательный процесс, они не смогут заменить теплоту человеческого общения и мудрость учителей, подчеркнул глава государства.

В заключение особые слова благодарности Путин направил преподавателям и наставникам, которые «переживают за учеников, как за родных».

«Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких и, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины», – завершил поздравление президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин дал совет, как всегда быть в форме.