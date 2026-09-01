Цена нефти марки Brent превысила 94 доллара за баррель

Tекст: Денис Тельманов

Мировые цены на нефть во вторник показали уверенный рост на 4-5%, передает РИА «Новости». По данным торгов, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,88% по сравнению с предыдущим закрытием.

К 19:35 по московскому времени стоимость барреля достигла 94 долларов. Минутами ранее показатель поднимался даже выше этой отметки.

Позитивная динамика затронула и другие сорта. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 4,76%, достигнув 89,86 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа стоимость барреля нефти марки Brent превысила 94 доллара.

Утром того же дня цена эталонного сырья преодолела рубеж в 93 доллара. В первой половине августа котировки октябрьских фьючерсов поднялись выше 88 долларов за баррель.